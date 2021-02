La HBO ha finalmente sciolto le riserve sugli attori che saranno i protagonisti della serie tv di The last of us. I dettagli

“The Last of Us, la serie” è pronta a partire. La serie basata sul celebre videogioco campione d’incassi inizierà le riprese tra qualche settimana, per poi arrivare sui nostri schermi probabilmente entro la fine dell’anno oppure a inizio 2022.

A distribuire la serie sarà ancora una volta la HBO, una garanzia di qualità. E proprio i produttori americani hanno sciolto finalmente le loro riserve per quel che riguarda gli attori che dovranno interpretare i due protagonisti del gioco, ovvero Joel ed Ellie.

Gli attori principali della serie saranno Pedro Pascal e Bella Ramsey. Entrambi volti famosissimi, hanno già collaborato in passato con la HBO ed addirittura sono stati già coinvolti nella stessa serie: parliamo ovviamente di Game of Thrones, in cui Pedro era l’affascinante Oberyn Martell e Bella era la piccola lady Lyanna Mormont.

Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti di The Last of Us la serie

La notizia è stata resa ufficiale anche per smorzare le continue voci che accostavano altri attori ai ruoli principali di The Last of Us. Ultimamente infatti c’erano state molte polemiche susseguite alla notizia che Joel sarebbe stato interpretato da Mahershala Ali, attore di successo ma con caratteristiche fisiche decisamente troppo differenti dal personaggio del videogame.

Ora i fan potranno ammirare l’ex protagonista di Narcos e la piccola Lady Mormont, che nel frattempo è cresciuta e sta per compiere 18 anni. La serie è molto attesa dai fans tanto che l’argomento in poche ore è diventato top trend su Twitter.

Resta dunque soltanto una lunga attesa fino al giorno dell’uscita in tv per vedere se Neil Druckmann, che collaborerà fattivamente con HBO, riuscirà a catturare l’attenzione e a creare un prodotto fedele e appassionante come i suoi due videogame.