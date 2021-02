La notte degli Oscar si adegua alla pandemia. Quest’anno andrà in onda dal vivo ma da diverse location. Tra queste c’è anche il Dolby Theatre

La notte degli Oscar dovrà inevitabilmente adeguarsi alla pandemia mondiale. A causa del Covid-19, infatti, non potrà andare in onda il solito spettacolo. Quest’anno assisteremo a qualcosa di diverso, ma comunque live. L’Academy ha fortemente insistito affinché l’evento andasse in onda rigorosamente dal vivo.

La novità riguarda le location dalle quali quali la premiazione andrà in onda. Nell’edizione 2021, infatti, non vedremo i protagonisti solo all’interno del Dolby Theatre di Los Angeles. L’evento sarà trasmesso da località diverse, in questo modo tutti potranno partecipare ma non si creeranno assembramenti.

È l’idea che l’Academy ha trovato per offrire al pubblico uno spettacolo comunque interessante, senza dover rinunciare alla presenza di attori, attrici, registi e vip, i veri protagonisti della notte degli Oscar. In questo modo sarà anche possibile assistere ad alcune esibizioni live, come ogni anno. Ecco nel dettaglio cosa cambierà in questa edizione degli Oscar 2021.

Oscar 2021, ecco da dove e quando andrà in onda la premiazione

Quest’anno l’Academy che organizza la notte degli Oscar ha dovuto affrontare anche il problema del coronavirus. Dopo aver svelato le candidature delle nove categorie, gli organizzatori hanno svelato la vera novità di quest’anno: l’evento andrà in onda dal vivo ma da località diverse, per evitare assembramenti e permettere a tutti gli ospiti di partecipare.

L’importante era evitare un evento in un teatro vuoto, cosa che avrebbe fatto scappare anche gli sponsor che ogni anno ricoprono di soldi gli organizzatori dell’evento: “Per creare uno spettacolo che preveda la partecipazione dal vivo come vuole il nostro pubblico, ci adatteremo alle richieste dovute alla pandemia. La cerimonia verrà trasmetta in diretta da più località. Tra queste ci sarà anche l’iconico Dolby Theatre di Los Angeles”.

Lo scorso settembre gli Emmy Awards sono andati in onda alternando momenti dal vivo ad altri con collegamenti in streaming con i vari protagonisti. I Golden Globes, invece, andranno in onda da due località diverse: Tina Fey condurrà in diretta da New York, mentre Amy Poehler sarà a Los Angeles.

Per quanto riguarda l’edizione degli Oscar 2021, è possibile che alcuni momenti della diretta vengano svolti in location all’aperto. L’Hollywood Bowl, l’anfiteatro nel quale si sono esibiti i Beatles nella metà degli anni ’60, di Los Angeles è una di queste ma ci sono anche diverse possibilità di vedere collegamenti dall’Europa. Per i nominati europei, infatti, potrebbe andare in onda una diretta da Londra.

La votazione delle nomination degli Oscar si terrà dal 5 al 9 marzo, mentre le candidature verranno annunciate e pubblicate il 15 marzo. La cerimonia andrà in onda dal vivo la sera del 25 aprile. La produzione sarà a cura di Jesse Collins, Steven Soderbergh e Stacey Sher. Non è ancora noto chi si occuperà della regia e chi condurrà la serata.

L’Italia è in corsa soltanto tra le colonne sonore e i documentari. ‘La vita davanti a sé’, con Sophia Loren, è presente nelle candidature per la miglior colonna sonora, la canzone Io sì cantata da Laura Pausini. Il cortometraggio ‘Cosa farebbe Sophia Loren?’ di Ross Kauffman con Sophia Loren ed Edoardo Ponti, per i momento è inserito tra i candidati al miglior documentario. C’è anche ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone tra i candidati per il miglior trucco e acconciature.