GF Vip, Maria Teresa Ruta fa un’ammissione dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip. “Adesso sono davvero nei guai”, ha rivelato l’ex conduttrice

Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri al Grande Fratello Vip. Al centro delle attenzioni, tra gli altri, la “solita” Maria Teresa Ruta e le sue scorribande “amorose” che ha spesso raccontato in questo GF Vip. Dopo il “caso” Alain Delon e Alba Parietti, poi chiuso dopo diversi chiarimenti, la vulcanica ex presentatrice ci è ricascata, e ha tirato in ballo il cantautore Francesco Baccini per un presunto flirt.

Ovviamente, la produzione non si è lasciata sfuggire l’occasione, e ha immediatamente invitato l’artista fuori la casa, nell’area “Passerella”. Lì ha incontrato una sorpresa Maria Teresa Ruta, che imbarazzata, ha dovuto ripercorrere con Baccini la vicenda, sulla quale le due versioni non coincidevano. Il cantante ha raccontato la storia dal suo punto di vista.

GF Vip – Maria Teresa Ruta, altri guai: spunta un “tradimento” con il suo ex compagno

Alla fine, alcuni inviti a cena e qualche effusione sul divano, da lui descritta come un bacio e poco altro. Invece, la Ruta aveva fatto intendere di aver avuto una storia con Baccini, cosa che il cantautore ha smentito. Ma l’aspetto grave è un altro: lo stesso artista non ha avuto remore nel confessare che durante queste “effusioni” un uomo entrò con le chiavi a casa della Ruta. Non si sa chi fosse, ma si trattava dell’allora compagno della donna.

Una figura non proprio edificante, in quanto l’ex presentatrice, di fatto, aveva tradito il partner con Baccini. E la Ruta ha fatto fatica a smarcarsi, non riuscendo a smentire l’accaduto e – di fatto – ammettendo tutto. Per questo dopo la puntata la donna si è vista affranta e angosciata: “Ho già fatto troppi guai, non voglio mettere in mezzo altre persone. Va bene quello che ha raccontato Baccini e non voglio aggiungere altro. Vorrei evitare che questa storia vada avanti, perché è una cosa delicata”. Ma forse, ormai, è troppo tardi.