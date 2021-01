Maria Teresa Ruta e Alba Parietti si “contendono” Alain Delon a distanza di anni. La disputa durante il GF Vip e la replica sui social

Ha fatto parlare molto l’episodio raccontato al Grande Fratello Vip da Maria Teresa Ruta: l’ex presentatrice ha raccontato che Alba Parietti (che non è concorrente nella casa) gli ha “soffiato” Alain Delon a una cena, sedendosi accanto a lui. Tuttavia, il noto attore invitò la Ruta per il dopocena, invitandola a bere qualcosa. Un episodio raccontato con leggerezza dalla Ruta, che ha comunque sottolineato una sorta di “scorrettezza” della Parietti che si sedette accanto a Delon, “rubando” quello che doveva essere il suo posto d’onore.

“Alain Delon era a Miss Italia. Io ero in giuria – ha raccontato Maria Teresa durante la diretta di lunedì – lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e intanto una collega si era seduta al mio posto. Non volevo dire chi è le collega… ma va bene lo dico: era la mamma di Francesco (Alba Parietti). Mi siedo a un altro tavolo, ma Alain Delon dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Parietti-Ruta: scontro sulla storia con Alain Delon

Questo il racconto, ma la replica è arrivata molto presto. La Parietti, infatti, non ha accettato in silenzio la versione della concorrente del GF Vip, e attraverso Instagram ha chiarito la situazione: “Mi dispiace per Maria Teresa Ruta… il Grande Fratello dà alla testa. Maria Teresa Aripiiate! – ha scritto l’ex showgirl – adoro il mio amico Alain Delon. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente”. A sua volta, la concorrente della casa non l’ha presa bene, rizzelandosi per questa reazione.