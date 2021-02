Napoli, l’utilizzo di Rrahmani è stato praticamente nullo: dal suo arrivo, in estate, ha giocato meno dell’ex Primavera Luperto nella scorsa stagione

Per essere un “desaparecidos” Amir Rrahmani sta facendo parlare di lui. Il difensore kosovaro è arrivato un anno fa dall’Hellas Verona, ma da quando è stato aggregato in azzurro (questa estate) praticamente non si è visto: utilizzato col contagocce da Gattuso (solo tre minuti in campo) e quell’esordio da titolare a Udine un po’ a sorpresa. Rrahmani fu protagonista di un clamoroso errore sul gol di Lasagna e Gattuso lo tolse perché il calciatore andò in tilt.

Plausibile, visto che in campo si era visto poco. Poi ancora qualche minuto da subentrante, e domani a Bergamo la possibilità di tornare titolare. Stavolta, però, la scelta sarà per causa di forza maggiore: Gattuso non avrà Manolas, infortunato, e Koulibaly, alle prese col Covid-19. Ecco perché il ritorno di Rrahmani titolare sarà inevitabile, e farà coppia con Nikola Maksimovic. Anche il serbo non vive un momento sereno, e quindi i tifosi azzurri sono preoccupati.

Napoli, caso Rrahmani: rapporti tesi tra presidente e area tecnica perché il difensore non gioca

Eppure nessuno può dire che Amir Rrahmani non sia un calciatore valido. Al di là del posto da titolare nella nazionale del Kosovo, lo scorso anno al Verona è stato perno della squadra di Juric, che fece un grandissimo campionato. Rrahmani fu tra i calciatori più utilizzati in Serie A (il secondo per presenze nell’Hellas) e ha anche segnato due gol e fornito quattro assist. Anche per questo, del resto, il Napoli lo ha scelto. Abituato a giocare con la difesa a tre nella squadra di Juric, ha forse sofferto l’adattamento. Ma è anche vero che Gattuso se n’è “dimenticato”.

E si mormora che proprio Rrahmani possa essere una delle cause delle forti perplessità di De Laurentiis nei confronti dell’area tecnica. Il ds Giuntoli lo ha comprato, eppure il difensore non gioca mai. Nel mirino anche la rotazione di Gattuso: Rrahmani ha giocato (in proporzione) meno dell’ex Primavera Luperto nella scorsa stagione, ed è stato pagato 16 milioni. Anche per questo il presidente vuole vederci chiaro. La partita di domani sera sarà la possibilità di testare ancora il calciatore e capire se l’allenatore ha davvero in mano un’alternativa valida in questo momento così delicato della stagione.