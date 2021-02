La romana tutto pepe, la “friccicarella” per eccellenza del GF VIP ha iniziato un nuovo progetto per lei molto importante. Selvaggia Roma passa al grande schermo.

Il Grande Fratello Vip, possiamo ormai dirlo con sicurezza, ha portato non poca fortuna alla bella Selvaggia Roma che abbiamo conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia per il suo accesissimo confronto iniziale con la bella Elisabetta Gregoraci per Pierpaolo Pretelli.

La bellissima e tutto pepe romana si appresta infatti ad esordire nel mondo del cinema e fare il suo debutto come attrice. Ce lo aspettavamo questo debutto? Bisogna dire che effettivamente non era proprio la cosa che più ci si aspettava, ma questo nuovo progetto sarà sicuramente un buon trampolino per lei.

Nel docu-film a cui si appresta a prender parte, la bellissima Selvaggia Roma ha deciso di usare il suo vero nome, Sabrina. La ex concorrente del Grande Fratello per essere precisi in realtà si chiama Sabrina Haddaji, nata da mamma italiana e papà tunisino.

Selvaggia Roma: dal GF VIP e Temptation Island al cinema

La giovane e bellissima donna reciterà infatti in un docu-film intitolato “Napule”. Secondo quanto anticipato da Adnkronos, il film avrà il compito di raccontare gli amari “contrasti tra la Napoli bene del Vomero a quella più degradata e periferica di Scampia”. Un film molto impegnativo per la donna che proprio pochissime ore fa su Instagram ha condiviso un omaggio a Napoli, così come si può vedere nel suo post.

Bisogna dire che Selvaggia non ha mai espresso parole negative per i partenopei ed anzi si è sempre dichiara una donna innamorata di Napoli e dei napoletani che, a suo dire, l’hanno sempre accolta con grande affetto e calore. Infondo raccontare Napoli resta sempre una impresa che lascia il segno nel cuore.

A dirigere il docufilm ci sarà il regista Enzo G. Castellari, cineasta 82enne che ha diretto film poliziotteschi, western e di fantascienza molto famosi fra cui sicuramente spicca la famosissima pellicola di “Quel maledetto treno blindato“. Per chi non ricorda, vi è una particolarità molto importante su questo film.

Quentin Tarantino infatti ne fece una sorta di remake con “Bastardi senza gloria” chiamando Castellari in un piccolo cameo. Due nomi molto importanti e legati da una amicizia e stima. Il regista Castellari non ha mancato di esprimersi sulla giovane ex gieffina ed infatti si è complimentato dicendo: “Selvaggia è una ragazza sensibile, piena di entusiasmo e voglia di fare”.

Non solo, secondo infatti il famoso regista la nostra simpaticissima e tutto pepe giovane donna “si sta impegnando molto nonostante sia una debuttante“. Concludendo col dire: “Ha una grande voglia di dare ascolto ed eseguire. Per me è anche un piacere poter dirigere una giovane promettente come lei“.

Se vogliamo poi essere più precisi dobbiamo dire che la bella Selvaggia Roma in realtà non è del tutto una debuttante nel mondo della recitazione. La prima volta che la si è vista al di fuori dei programmi televisivi del piccolo schermo. Infatti in tempi non sospetti, nel lontano 2011 aveva girato, pensate un po’, degli spot pubblicitari diffusi in Giappone.