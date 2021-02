In questi giorni si è sentito molto parlare di lui visto un suo ipotetico trascorso con Maria Teresa Ruta che ne ha parlato durante il Grande Fratello Vip.

Tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip hanno sentito nominare questo famoso cantante siccome ne ha parlato la bellissima show girl e madrina della casa, Maria Teresa Ruta. Sembra infatti che fra i due ci sia stata una occasione di una conoscenza più approfondita.

Stiamo parlando di una artista dalla lunga carriera, conta al suo attivo più di 30 anni di carriera (compiuti nel 2019) quando fu impegnato in più di 70 concerti in tutta Italia. In tempi naturalmente in cui non si sentiva assolutamente parlare di Covid.

Andiamo a vedere cosa ne sappiamo di lui e qualche curiosità che lo ha reso noto oltre alle parole che, la veterana del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta, gli ha dedicato durante la trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Chi è Francesco Baccini? Tutto ciò che si sa su di lui

Nome : Francesco Baccini

: Francesco Baccini Segno Zodiacale : Bilancia

: Bilancia Età : 60

: 60 Data di nascita : 4 Ottobre 1960

: 4 Ottobre 1960 Luogo di nascita : Genova

: Genova Professione : cantautore

: cantautore Altezza : non ancora disponibile

: non ancora disponibile Peso : non ancora disponibile

: non ancora disponibile Tatuaggi : sembra non averne di visibili

: sembra non averne di visibili Followers su Instagram : 5864

: 5864 Figli: 1

1 Curiosità: la sua canzone più famosa è “Sotto questo sole”. Ha più di trent’anni di carriera ed ha collaborato con Povia, Enzo e Paolo Jannacci, Paolo Belli ed i ladri di biciclette proprio per la canzone sopracitata. Ha partecipato molte volte a Festivalbar e Sanremo. Una sua famosa canzone è “Giulio Andreotti”, fortemente satirica a specchio della politica dell’epoca.

Sulla sua vita sentimentale Francesco Baccini ha sempre condiviso ben poco e di lui si sa poco e nulla per quanto riguarda i gossip. Fu centro del dibattito e polemiche perché durante la partecipazione a Music Farm nel 2005 scoppiò una love story con Dolcenera, tanto che l’artista allora 45enne lasciò in diretta la propria compagna.

Tuttavia però la love story che si era creata non finì a lieto fine siccome al termine del reality lei decise di tornare col fidanzato, e la storia con l’artista non proseguì più. Francesco Baccini non si è mai sposato ed inoltre ha un figlio.

Durante il 2019 fece notizia una sua lunga intervista dove dichiarava le sue critiche al Festival di Sanremo illustrando in dettaglio quali fossero per lui gli errori, il tutto all’AGI. Recentemente invece si è sentito parlare di lui proprio per la presunta piccola relazione con la Ruta. Sembra che fra i due ci possa essere un confronto proprio all’interno della casa.