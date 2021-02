A quasi cinque mesi dall’entrata della casa del GF VIP, la bella show girl Stefania Orlando ha ricevuto una sorpresa molto importante per lei.

Stefania Orlando è una di quelle persone che all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha raccolto più consenso intorno a sé e che molto risente del peso dei giorni che passano. Non è nuova infatti a crolli per la stanchezza. Tutto questo tempo si fa sentire.

La bella show girl molteplici volte ha parlato della sua figura paterna, parlando di lui come una persona stimata ed anche molto severa. Un uomo molto attento alla propria bambina. “Mi comprò il motorino a 16 anni, ma mi veniva dietro con la macchina” ricorda Stefania Orlando sul suo papà.

Questa sera è giunta la tanto attesa sorpresa nei confronti della bella regina della casa tanto amica di Tommaso Zorzi a cui tutt’ora è dedicato il TZVIP, è arrivato il suo papà. Vediamo cosa si son detti.

Stefania Orlando incontra il suo papà: “Hai un carattere forte come il mio”

Il bene che i due provano l’uno verso l’altro è palese ed emozionante. Un padre ed una figlia che si re-incontrano dopo cinque mesi e che dimostrano tutto il loro amore lasciandoci con non poca emozione nel cuore. Alfonso Signorini ha definito l’uomo “l’Italia sana” per i forti valori.

L’uomo si è dato anche ad un commento molto carino dicendo alla propria figlia che gli ricorderà sempre che le vuole bene e che è tutta la sua vita. La sua “pallina”. Il signor Orlando ha anche dichiarato che spesso si è emozionato molto assieme a sua moglie per le vicende della casa.

Secondo Stefania infatti l’uomo molte volte non si è lasciato andare ai propri sentimenti, mostrandosi molto duro e severo. In realtà nelle parole del padre si è capito che la sua era una repressione delle proprie emozioni per evitare di mostrare lati sensibili di sé.

I due hanno molto in comune, tant’è che il signor Orlando cantava e suonava ed ha avuto anche uno show all’estero dove si sono succeduti anche Mina e Peppino di Capri. Insomma, una storia d’amore fra padre e figlia che ha emozionato tutti. Una grande dimostrazione di cultura, di simpatia e di leggerezza.