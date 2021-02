Ibrahimovic, regalo pazzesco per i 500 gol: sfreccia in Rosso

Ibrahimovic, regalo pazzesco per un nuovo record, quello dei 500 gol in carriera. L’attaccante del Milan sfreccia con una Ferrari da 1,5 milioni

A quasi 40 anni, con tutto quello che ha vinto e guadagnato in carriera, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di farsi un regalo speciale. Ieri, nella partita di campionato contro il Crotone, l’attaccante svedese del Milan ha sfondato quota 500 gol in carriera che è cifra per pochi. Oggi ha deciso che quel traguardo meritava un regalo speciale e l’ha fatto sapere a tutti.

Su Instagram infatti ha postato da poco un’immagine mentre a è al volante del suo nuovo gioiellino. Non una macchina banale perché lui non è un campione banale. Ibra ha scelto di puntare su un’icona assoluta, il meglio nel mondo delle auto sportive. Essendo in Italia, non poteva che essere una Ferrari. Ma un modello assolutamente speciale come la Ferrari Monza Sp2, prodotta da Maranello in soli 499 esemplari.

Macchina di lusso per un prezzo da lusso, che supera 1,5 milioni di euro. Per uno come lui, però, un prezzo assolutamente affrontabile soprattutto perché al volante di quel bolide nero Ibrahimovic appare ancora più irraggiungibile di quello che è in campo. E nel post ammicca a nuovi traguardi da raggiungere, in campo come fuori.

Ibrahimovic è in scadenza con il Milan;: cisa succederà? la risposta di Paolo Maldini

A fine stagione però Zlatan Ibrahimovic andrà in scadenza di contratto con il Milan e per il momento le due parti (per lui il manager Mino Raiola) non hanno ancora affrontato la questione. Oggi però del rinnovo e del suo possibile futuro in rossonero ha parlato Paolo Maldini che ricopre il ruolo di direttore tecnico.

Intervistato dall’emittente Bein Sports, l’ex capitano rossonero è stato chiaro: “Abbiamo una delle rose più giovani d’Europa, per questo la squadra ha bisogno di un leader come Ibrahimovic. Già nel 2018 avevamo provato ad ingaggiarlo, ma allora giocava con i Los Angeles Galaxy. La questione rinnovo? Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così, perché non potrebbe essere con noi anche l’anno prossimo?”.