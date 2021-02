Ci sei anche tu tra i segni più vendicativi dello zodiaco? Scopriamo insieme quali sono i segni con i quali è meglio non scherzare!

Ti è mai capitato di avere a che fare con qualcuno famoso per “legarsela al dito“?

Con questa affermazione, infatti, spesso si descrivono quelle persone che proprio non sono in grado di lasciar andare una situazione e che, prima o poi, trovano sempre il modo di avere una loro “vendetta“.

Ecco quali sono i segni con i quali è meglio evitare di avere problemi, pena la loro tremenda sete di vendetta che li porterà, sicuramente, a cercare una rivalsa su di voi!

I segni più vendicativi dello zodiaco: ecco quali sono

“Occhio per occhio, dente per dente“: non si tratta di un proverbio e neanche di un detto ma di una vera e propria legge!

Denominata “legge del taglione” non si tratta, ovviamente, di una norma che possiamo trovare nel sistema giuridico italiano ma è di certo una delle più famose al mondo.

Fa parte del codice di Hammurabi, la prima raccolta di leggi della storia dell’umanità.

Il principio sembra essere di certo equo: se qualcuno ti infligge un danno, potrai apportarne uno di risposta di entità uguale.

Dai tempi dei babilonesi, però, per fortuna il concetto di legge e di giustizia si è decisamente evoluto; crescendo, infatti, ci siamo resi conto che non sempre avere “occhio per occhio” vuol dire riuscire a farsi giustizia!

Abbiamo già esplorato molti tratti legati al segno zodiacale ed al carattere delle persone: qui abbiamo scoperto quali sono i segni più odiati dello zodiaco, ad esempio, oppure quali sono i segni più antipatici.

Insomma, la nostra data di nascita può dirci certamente qualcosa quando si tratta del nostro modo di vivere!

Ecco cinque segni che sono tra i più vendicativi di tutto lo zodiaco: scopri se ci sei anche tu o, se no, cosa è meglio fare quando devi vedertela con uno di loro!

Scorpione: quinto posto per il segno più combattivo

Nonostante siano spesso additati come il segno dello zodiaco più “insopportabile” ci sono molti pregi e qualità che possiamo riconoscere ai nati sotto il segno dello Scorpione.

Il perdono, però, non è tra i lati positivi di questo segno!

Anche se con molta fatica, però, dopo uno scontro se proprio vorrete riconquistare la sua fiducia potrete provare a far valere le vostre ragioni.

Fate attenzione, però; uno Scorpione perdona solo se vuole lui e, molto spesso, a meno che non provi dei forti sentimenti per voi non vi perdonerà affatto, anzi!

Se lo avete offeso starà già cercando il modo di farvela pagare: meglio essere preparati!

Gemelli: quarto posto

Oggi va tutto bene, domani va tutto male, dopodomani chissà: avere a che fare con un nato sotto il segno dei Gemelli non è di certo sempre facile!

Anche se si trovano al quarto posto della nostra classifica, possiamo assicurarvi che fare un torto ad un Gemelli vuol dire firmare una vera e propria condanna a morte.

La sua duplice natura, infatti, rende veramente impossibile capire come e quando colpirà: di una sola cosa potete essere certi, però.

La vendetta, prima o poi, arriverà!

I Gemelli faranno di tutto per nasconderla fino all’ultimo e, infatti, molto spesso, colgono di sorpresa i malcapitati: fate attenzione!

Capricorno: terzo posto

Il Capricorno è al terzo posto della nostra classifica dei segni più vendicativi ed il motivo è abbastanza evidente: impossibile cercare di “fregarli” sotto il punto di vista lavorativo!

Un vero Capricorno, infatti, si lega al dito tutti le problematiche e le questioni legate al suo lavoro ed è in grado di rinfacciartele (e di chiederti giustizia) a riguardo anche a distanza di anni!

Insomma, l’unica maniera per sopravvivere ad un confronto con un Capricorno o semplicemente per vivergli vicino senza troppe difficoltà è quella di evitare di frapporsi tra lui ed il suo lavoro!

Fai attenzione!

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto troviamo tutti coloro nati sotto il segno della Bilancia.

Sebbene sorridano e siano sempre allegri e solari, infatti, i nati sotto il segno della Bilancia sanno essere dei veri e propri “ossi duri” quando ci si mettono.

Vi diranno che si sono scordati tutto e che è tutta acqua passata: niente di più falso.

Una Bilancia sa bene cosa avete fatto e perché ed aspetta il momento migliore per farvela pagare: sanno essere buoni amici ma, se avete tradito la loro fiducia, ve la faranno pagare il prima possibile!

Cancro: al primo posto nella classifica dei segni più vendicativi

Lo sappiamo, lo sappiamo; sembra proprio strano trovare il Cancro al primo posto di una classifica tanto “dura”.

Effettivamente, però, abbiamo imparato a conoscere dei lati veramente “strani” del Cancro: non è proprio il “cucciolone” che vuole farci credere!

Al primo posto nella nostra classifica dei segni più vendicativi, però, c’è proprio lui. Segno di persone dolci ed amorevoli per eccellenza, il Cancro, infatti, diventa presto un nemico decisamente difficile da affrontare.

Se avete tradito la sua fiducia, infatti, potete aspettarvi una reazione veramente decisa e poco eclatante.

I nati sotto il segno del Cancro sono famosi per portare rancore e per non dimenticarsi tanto presto i torti subiti.

Insomma, se avete fatto qualche sgarbo ad un Cancro il nostro consiglio è quello di cercare di scappare a gambe levate: in un modo o nell’altro, infatti, se rimarrete nelle vicinanze loro si vendicheranno!