Quali sono i segni più antipatici dell’oroscopo? No, non sono quelli delle persone che vi stanno antipatiche: potreste esserci proprio voi!

Hai mai pensato che l’antipatia potrebbe essere una caratteristica veramente… innata?

Dopotutto, infatti, ci sono persone che non hanno bisogno di aprire bocca per diventarci immediatamente (ed inspiegabilmente) antipatici.

Non si tratta di mera “insofferenza“; ogni tanto incontriamo qualcuno che proprio ci fa saltare i nervi!

Bene, le stelle hanno una risposta anche per questo: ecco quali sono i cinque segni zodiacali più antipatici di tutto l’oroscopo.

Scopriamo se ci sei anche tu!

I segni più antipatici di tutto l’oroscopo: ecco i primi cinque

A volte capita che l’antipatia sia palese non appena l’altra persona mette piede dentro la stanza.

Oppure, come succede ancora più spesso, scopri solo dopo qualche tempo che quella persona che hai conosciuto proprio non ti sta simpatica.

Non serve neanche che ti abbia fatto qualcosa di particolare o che sia successo niente di concreto: semplicemente non riesci proprio a sopportare quella persona.

Ma perché succede? E soprattutto, capita anche agli altri nei tuoi confronti?

Abbiamo già scoperto come l’oroscopo e la nostra data di nascita possano influenzare molti tratti del nostro carattere.

Grazie alle stelle, infatti, sappiamo quali siano i segni più infedeli, quali quelli più cattivi e anche qual è il difetto peggiore di ogni segno zodiacale.

Insomma, abbiamo decisamente abbastanza informazioni per capire con quale persone avere a che fare e con quali, invece, è meglio lasciar stare.

Scopriamo, oggi, quali sono i segni zodiacali più antipatici e cerchiamo di svelare il motivo dietro tante incomprensioni che fino ad ora ci sono sembrate veramente assurde.

Quinto posto: il Leone

Ebbene sì, i nati sotto il segno del Leone sono, se non i più antipatici, sicuramente tra i segni dell’oroscopo che generano una prima impressione veramente molto forte.

Il Leone, infatti, è un segno che cerca di nascondere sotto una patina di arroganza i suoi tanti dubbi e la sua sensibilità.

Il suo essere un segno di fuoco, poi, e uno dei più fieri lo rende anche particolarmente “protagonista” di tante situazioni.

Insomma, a volte, invece di mostrarvi aggressivi e arroganti in anticipo potreste far vedere un po’ della vostra generosità e bontà d’animo.

Altrimenti è il rischio di stare antipatici agli altri prima ancora che abbiano la possibilità di conoscervi!

Quarto posto: uno dei segni più antipatici dello zodiaco è il Capricorno

Anche il Capricorno è uno di quei segni che fa veramente una bruttissima impressione, soprattutto all’inizio.

Il motivo? Semplicemente che chi è nato sotto questo segno preferisce assolutamente starsene sulle sue piuttosto che mostrare affidabilità e simpatia in situazioni nuove.

Il Capricorno, poi, è un segno che preferisce mostrare i tratti del suo carattere più precisi ed invitanti (almeno secondo lui).

Ecco che vi trovate ad avere a che fare con uno stacanovista, puntuale ed ossessionato dai risultati lavorativi.

Forse, invece di farvi riconoscere per la vostra algida presenza, riuscirete a farvi più amici semplicemente cercando di connettervi con gli altri ad un livello empatico.

Perché non provare?

Terzo posto: sul podio dei segni più antipatici si trova il Cancro

Questo segno è sicuramente un segno che può risultare molto antipatico. Dopotutto, infatti, i nati sotto il segno del Cancro sono persone che suscitano (e provano) sentimenti decisamente forti!

Un Cancro, infatti, è una di quelle persone che cerca immediatamente di stabilire un contatto e di trovare una connessione con gli altri.

Spesso non si rendono conto, però, che così facendo mettono gli altri in imbarazzo oppure creano delle connessioni che escludono pesantemente alcune persone.

Per evitare di fare una pessima prima impressione, forse, dovreste imparare a limitare le effusioni ed anche il tipo di confidenza che decidete di prendervi con gli altri.

Non c’è niente di male nell’imparare a conoscersi pian piano: anzi, potrebbe anche farvi sembrare meno antipatici!

Secondo posto: i Gemelli

Al secondo posto della classifica dei segni più antipatici troviamo i Gemelli.

La loro personalità, letteralmente divisa in due, è decisamente difficile da approcciare senza pensare a loro come a dei veri e propri antipatici!

Avere a che fare con qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli, infatti, vi esporrà a repentini cambi di umore.

Un giorno siete il centro del suo mondo, quello dopo a malapena vi saluta. Un’altalena continua di emozioni e sensazioni che spesso non termina neanche quando viene espressamente richiesto.

Anzi! La situazione peggiora, soprattutto quando i Gemelli sentono che li state chiudendo in un angolo!

Forse, chi è nato sotto questo segno, dovrebbe imparare a valutare l’impatto delle sue azioni sugli altri.

Troppo facile fare finta che non sia successo niente e voltare le spalle agli altri!

Primo posto: lo Scorpione

Ci dispiace per tutti i nati sotto questo segno, però un po’ possiamo dire che ce lo aspettavamo.

Lo Scorpione, infatti, vince il primo posto nella classifica dei segni più antipatici dello zodiaco!

Il temperamento dello Scorpione, infatti, è quello che da subito lo mette in una posizione di conflitto con gli altri.

Uno Scorpione è freddo e compassato, sempre pronto a riconoscere i punti deboli degli altri.

Di certo non lo fa apposta: la loro natura di leader gli impone di imparare subito come fare per “dominare” gli altri.

Se provaste ad usare la vostra estrema intelligenza in maniera empatica, però, potreste raggiungere quasi gli stessi risultati senza mettere così a disagio gli altri.

Un tentativo potete sempre farlo: che ne dite di smettere di essere i primi anche… in antipatia?