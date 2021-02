Finalmente vediamo quel lato del cuore di Tommaso Zorzi che magari poteva risultare anche inaspettato. Una sfumatura di lui molto importante.

Tommaso Zorzi lo abbiamo sempre voluto un po’ tutti vedere come quello forte, quello duro, lo stratega, il creatore delle dinamiche. Alla fine le dinamiche televisive ci portano sempre a voler vedere in questo modo magari qualche personaggio famoso in un reality.

La realtà però so rivela essere la maggior parte delle volte ben diverse. Oltre un gioco, oltre le dinamiche che si possono creare soprattutto all’interno della casa del GF VIP, ci sono persone che hanno delle storie alle loro spalle e delle verità che magari non sentono di raccontare sin da subito.

Questa sera la verità di Tommaso Zorzi è giunta come se fosse un fiume in piena, ha colpito tutti. Chi più chi meno, non tutti si aspettavano le parole da parte del bel ragazzo che poche ore prima aveva avuto un confronto con la sua amica Maria Teresa Ruta.

Tommaso Zorzi parla del suo papà e del divorzio dei genitori al GF VIP

Nelle parole di Maria Teresa Ruta è racchiuso un po’ il pensiero dei fan del bellissimo ragazzo, “ha molteplici talenti e spesse volte ci dimentichiamo che ha solamente 25 anni”. Queste parole, pronunciate dalla donna che dovrebbe essere “arrabbiata” con lui, fanno capire quanto tutti gli inquilini ed anche ex inquilini siano affezionati a lui.

Questa sera il bellissimo influencer ha deciso di parlare della sua storia, del dolore che ha provato per la separazione dei suoi genitori, la quale, a suo dire, non è avvenuta assolutamente nel migliore dei modi. Tommaso ha parlato di quanto lui si sia sentito male per questo e per l’essere, a suo dire, “scappato” da questo problema andando a vivere fuori.

Tommaso ha parlato di quando “indossava le cuffie” per non sentire i suoi genitori litigare e di quanto il rapporto con il proprio papà sia andato deteriorando per la lontananza fra i due. Il tutto pepe influencer non ha però mancato di ricordare quanto lui voglia bene sia alla sua mamma che al suo papà e di quanto sia bisognoso di volerlo sentire, di voler “riallacciare i rapporti con lui”.

L’influencer milanese e beniamino del pubblico ha parlato di quanto sua madre abbia sofferto e di quanto abbia sofferto anche lui assieme a tutto il resto della famiglia. Un dolore che non mostra spesso, ma che gli resta nel cuore.

Ci riuscirà? Questo lo scopriremo col tempo. Intanto però, bisogna dire che Tommaso Zorzi ha aperto il suo cuore mostrando un lato di sé che dietro le tante dinamiche della casa non era stato messo tanto in risalto.

Tommaso perdonati perché chiedi troppo a quel ragazzo di 22 anni.

Ogni figlio ha diritto di essere figlio.#gfvip #tzgfvip #zorzi #zorzando — ℒ ♥ (@LaCeremigna) February 15, 2021