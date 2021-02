Maria Teresa Ruta ha abbandonato la casa del GF VIP appena venerdì scorso. Questa sera il confronto tanto atteso con i suoi ex coinquilini.

La sua eliminazione ha lasciato tutti senza parole, alzi la mano chi si aspettava la sua eliminazione. Un record di nomination mai viste prima, al televoto quasi sempre. Da vera guerriera però è sempre andata avanti affrontando le sfide.

La scorsa volta però, la sua eliminazione non è stata presa così bene. La bella show girl infatti ha abbandonato la casa fra le lacrime e quasi non voleva salutare nessuno degli altri inquilini. Soprattutto ha fatto molto effetto il saluto molto freddo avvenuto fra lei, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Un rapporto che abbiamo imparato ad amare, e molte volte anche a mettere in dubbio, ma che ci ha tenuti appassionati davanti al piccolo schermo. Questa sera il confronto fra loro tre è stato decisivo.

GF VIP, Maria Teresa Ruta arrabbiata con Tommaso e Stefania

Non sono stati giorni molto facili per Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, a cui il web continua a dedicare il TZVIP, che a quanto pare ne avrebbero più volte parlato. Maria Teresa Ruta però ha incalzato le parole dei due ragazzi per dire loro che il pubblico ha inviato a lei delle clip particolari in cui i due parlavano male di lei.

Tommaso ha però fatto presente a Maria Teresa Ruta che nelle ultime settimane lui ha notato in lei un atteggiamento difficile da comprendere e che magari quel distacco si era effettivamente creato. Bisogna dire che quindi non è tutto molto chiaro.

A queste parole è intervenuta anche la giovane Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, che ha detto loro di esserci rimasta molto male per il loro comportamento nei confronti della propria mamma. Non si aspettava che accadesse tutto questo. In effetti la bella Guenda la volta scossa fu una furia.

Quando usciranno dalla casa si riuniranno davanti ad un buonissimo piatto di pasta per parlarne serenamente e metterci una pietra sopra tutti insieme? Infondo i cinque mesi di profondo affetto che ci sono stati non si potranno dimenticare.

Leggo tantissimi tweet che difendono MTR e accusano SO e TZ di essere perfidi ma non mi sembra che quando era il momento di salvarla la gente si sia sbilanciata molto a votarla…

Samantha che il web a quanto pare odia tanto ha ricevuto il 40% dei voti..#gfvipparty #GFVIP — olimpiaa (@olimpiaa8) February 15, 2021