Anche Sanremo quest’anno dovrà avere a che fare con il Covid-19. È già arrivato il primo caso di positività. Ecco di chi si tratta

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma già arriva il primo grattacapo per Amadeus. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore dal Secolo XIX ed è stata confermata sia dall’agenzia Adnkronos, che dagli ambienti interni al festival. C’è il primo caso di positività al Covid-19. La manifestazione canora inizierà il 2 marzo.

La persona positiva è uno degli artisti, per la precisione un membro degli Extraliscio. Pare che si tratti di Moreno Conficconi, detto Il Biondo. L’identità del membro del gruppo deve ancora essere confermata. Questa persona è stata trovata positiva al tampone antigenico al quale è stato sottoposto prima di recarsi a Sanremo per le prove in teatro, come prevede il protocollo anti-Covid.

L’intera band è stata messa in isolamento. Il membro positivo al coronavirus sarà sottoposto al tampone molecolare. Se dovesse risultare positivo anche a questo test, la band avrebbe comunque la speranza di partecipare al Festival di Sanremo se, dopo dieci giorni di quarantena, risultasse nuovamente negativo. Sicuramente non è la notizia che Amadeus avrebbe voluto apprendere a due settimane dall’inizio della manifestazione.

Chi sono gli Extraliscio e cosa deve succedere per vederli sul palco

Gli Extraliscio sono una band che viene dalla Romagna. Il gruppo è composto da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. Hanno iniziato a suonare insieme nel 2014 ed hanno già pubblicato tre album: Canzoni da ballo nel 2016, Imballabilissimi – Ballabilissimi nel 2017, e Punk da balera nel 2020. È la prima volta che si presentano al Festival di Sanremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Extraliscio #PunkDaBalera (@extraliscio)

Si sono fatti conoscere nel 2020 grazie ai due singoli GiraGiroGiraGi e Sbagliato. Sbagliato in realtà non è una canzone della band, ma una cover di Jovanotti. Il cantautore aretino ha inciso la strofa rap del pezzo, che è stato arrangiato in versione valzer romagnolo. Grazie a questo brano si sono fatti conoscere dal grande pubblico. Il videoclip di questo pezzo ha collezionato oltre centomila visualizzazioni su YouTube.

Ti potrebbe interessare anche – Sanremo 2021 non sarà come tutti gli altri: ecco l’elemento straordinario

La loro partecipazione a Sanremo è a rischio ma, nel caso in cui tutti i membri della band dovessero essere positivi, c’è sempre un’altra soluzione. Gli Extraliscio saliranno sul palco dell’Ariston insieme ad un altro artista. Si tratta di Davide Toffolo, membro della band dei Tre Ragazzi Allegri Morti.

Qualora gli Extraliscio non dovessero essere disponibili, sarebbe lui a rappresentare l’intera brigata al Festival di Sanremo. Toffolo è molto famoso anche nell’ambiente dei fumettisti. Ha lavorato per tanti artisti ed ha l’abitudine di andare in scena mascherato, perché non vuole mostrare il proprio volto.

La soluzione più probabile al momento è un’altra. Se gli altri due membri degli Extraliscio dovessero risultare negativi al tampone, saliranno regolarmente sul palco insieme a Davide Toffolo. In quel caso per Moreno Conficconi ci sarebbe poco da fare, ma almeno la band avrebbe la possibilità di mettersi in vetrina davanti ad oltre dieci milioni di telespettatori.