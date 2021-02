Gli Extraliscio e Davide Toffolo. Un gruppo romagnolo e un componente dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Saranno tutti insieme a Sanremo

Nella categoria dei big quest’anno ci saranno anche gli Extraliscio, che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme a Davide Toffolo, uno dei componenti della band dei Tre Ragazzi Allegri Morti. Il loro brano si chiama Bianca luce nera e i loro fan sono molto curiosi di ascoltarli perché sarà un mix di generi diversi.

Entrambi non sono molto noti al pubblico di massa. Gli Extraliscio sono una band romagnola composta da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. Suonano principalmente liscio e folk e si esibiscono spesso nelle balere della Romagna. Hanno raggiunto il successo dal 2016 e da quel momento hanno preferito le tournée.

Davide Toffolo è uno dei componenti della band dei Tre Ragazzi Allegri Morti. Si tratta di un gruppo che si è formato a Pordenone nel 1994. I loro generi principali sono l’alternative rock, il reggae e il punk rock. Sarà quindi una fusione di suoni diversi, questa cosa rende interessante il progetto. Andiamo a scoprire qualcosa in più degli artisti.

Chi sono gli Extraliscio: dalle balere a Jovanotti, fino a Sanremo

Gli Extraliscio sono una band romagnola composta da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. Il gruppo è nato nel 2014 ed ha già pubblicato tre album: Canzoni da ballo nel 2016, Imballabilissimi – Ballabilissimi nel 2017, e Punk da balera nel 2020. Sono alla prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Hanno raggiunto il successo nel 2020 grazie ai due singoli GiraGiroGiraGi e Sbagliato. Quest’ultima, in realtà, è una cover di Jovanotti, che ha inciso la parte rap del pezzo, rivisitato in versione valzer romagnolo. Grazie a questo brano si sono fatti conoscere dal grande pubblico. Il video di questa canzone ha oltre centomila visualizzazioni su YouTube.

Chi è Davide Toffolo: un fumettista sul palco dell’Ariston

Davide Toffolo è uno dei componenti della band dei Tre Ragazzi Allegri Morti. Quest’anno si esibirà al Festival di Sanremo insieme agli Extraliscio. Il brano che eseguiranno sul palco dell’Ariston si intitola Bianca luce nera. È la prima volta che partecipa alla principale kermesse musicale italiana.

Toffolo, classe 1965, è uno dei fondatori della band, con la quale ha inciso dieci dischi dal 1994 ad oggi. Il gruppo dal 2000 ha aperto una propria etichetta discografica, La Tempesta Dischi, attraverso la quale si autoproduce. Spaziano in varie sfumature del rock, partendo dall’alternative fino ad arrivare al punk rock. Sono uno dei gruppi Indie più importanti d’Italia.

Davide Toffolo è anche un noto fumettista. È laureato in disegno anatomico all’Università di Bologna. Ha frequentato la scuola di fumetto Zio Feininger di Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti. Ha pubblicato diverse opere e ha lavorato, oltre che per la sua band, anche per artisti importanti. Uno su tutti, Vinicio Capossela.

Alcune curiosità sugli Extraliscio e su Davide Toffolo

Il singolo GiraGiroGiraGi degli Extraliscio è stato scritto per il Giro d’Italia 2020;

sono stati messi insieme da , figlia di ; Il brano che portano a Sanremo è prodotto da Elisabetta Sgarbi , sorella di Vittorio ;

è ed ha lavorato per dieci anni con ; I Tre Allegri Ragazzi Morti si esibiscono mascherati . Le maschere sono disegnate da Davide Toffolo ;

anche durante le . Nei concerti le tolgono ma chiedono al pubblico di non scattare ; Davide Toffolo ha disegnato fumetti animati per molti artisti. Ha esordito nel 1999 in video dei 24 Grana. La canzone era Stai mai ca’.