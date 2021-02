Cristiano Malgioglio proprio non ci sta ed anche se a modo suo dice tutta la sua verità. Vediamo tutto quello che è successo in diretta al GF VIP.

Il prode Cristiano Malgioglio proprio non ce l’ha fatta più dobbiamo dire. Dalla sua eliminazione all’interno della casa del GF VIP nelle sue ospitate in studio come ex concorrente non ha mai mancato di esprimere la propria opinione senza mai avere peli sulla lingua.

Bisogna dire anche che nell’ultimo periodo il simpaticissimo Cristiano Malgioglio ha mostrato segni di noia e voglia di potersi esprimere maggiormente durante i consueti appuntamenti con al timone il conduttore Alfonso Signorini. Magari era arrivato il momento di esprimersi su qualcosa a cui teneva particolarmente.

Cristiano alla fine lo ha fatto, si è alzato ed ha detto la sua nel modo più personale possibile ed è stato anche accolto dagli applausi importanti degli altri ex concorrenti della casa del GF VIP. Vediamo cosa è successo.

Cristiano Malgioglio vuole abbandonare lo studio del GF VIP

Cristiano non ha resistito, doveva farlo e lo ha fatto. Ha sentito di volerlo fare ed è stato subito show per il cantante di “Mi sono innamorato di tuo marito” e compositore delle più belle canzoni della storia della musica italiana. Un momento di puro spettacolo quando si è alzato dalla poltrona e si è allontanato.

“Visto che non mi hai filato tutta la sera volevo andarmene via. Fare da tappezzeria è meraviglioso, ma fino ad un certo punto” sbotta Cristiano Malgioglio mentre cerca di andare via. Il tutto ovviamente accolto con grande ironia e simpatia da parte del conduttore dello show.

“Io aspetto la mezzanotte e poi ci facciamo i conti” continua il viperissimo ex due volte gieffino della casa del GF VIP. Naturalmente è stato un sipario molto simpatico, accolto con un applauso molto sentito da parte degli altri membri della casa del Grande Fratello Vip.

Bisogna dire che anche altre volte alcuni ex concorrenti hanno detto di aver avuto poco spazio di dibattito e parola una volta usciti dalla casa ed entrando a far parte del parterre dei “fuoriusciti” dalle mura più spiate di tutta Italia. Che l’ironia di Cristiano Malgioglio racconti una amara verità condivisa dagli altri ex gieffini? Lo scopriremo solamente vivendo, come si suol dire.