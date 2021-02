Chi è il padre di Tommaso Zorzi, finalista del Grande Fratello Vip: età, altezza, carriera, vita privata e curiosità. Quello che sappiamo su Lorenzo Zorzi.

Lo vediamo così, bello e raggiante sin dai primi momenti all’interno della casa del GF VIP. Il beniamino del pubblico, il tutto pepe Tommaso Zorzi ha sempre parlato benissimo dei propri genitori con cui si esprime sempre con molto affetto ed amore.

Il concetto di famiglia è per il signor TZVIP davvero molto importante anche se negli spazi televisivi del Grande Fratello Vip ha sempre avuto molto poco modo di poterne parlare. Durante però gli scorsi appuntamenti con la casa più spiata d’Italia, il giovane influencer milanese ha avuto modo di parlare del proprio papà.

Un discorso molto importante da parte sua nonché un invito a riprendere quel rapporto che magari tempo addietro era andato scemando a causa delle vicende che hanno coinvolto la famiglia Zorzi. Vediamo tutto quello che sappiamo sul papà di Tommaso, Lorenzo Zorzi.

Chi è il papà di Tommaso Zorzi? Tutto quello che sappiamo su di lui

Nome: Lorenzo Zorzi

Lorenzo Zorzi Data di nascita: 14 febbraio 1964

14 febbraio 1964 Età: 57 Anni

57 Anni Segno zodiacale: Acquario

Acquario Professione: manager

manager Luogo di nascita: non ancora disponibile

non ancora disponibile Altezza: non ancora disponibile

non ancora disponibile Peso: non ancora disponibile

non ancora disponibile Tatuaggi: non ancora disponibile

non ancora disponibile Figli: Gaia Zorzi e Tommaso Zorzi

Nelle parole di Tommaso, pronunciata nelle volte scorse, si nasconde un po’ la sua visione del suo papà: “Mio padre è stato un padre esemplare. Dopo il divorzio, non ho più avuto un rapporto con mio padre e quando ci vediamo il rapporto è ridotto ai convenevoli”, ha detto durante i consueti appuntamenti col GF VIP. “Gli ho attribuito colpe che, forse, non erano sue“, ha poi aggiunto.

Questa sera al GF VIP ha deciso di esprimersi e raccontare qualcosa proprio lui, il tanto atteso dal pubblico padre di Tommaso Zorzi. Tutti in attesa di sapere che cosa avrà da dire al suo bambino che ormai è diventato un adulto che si appresta sicuramente a sfondare nel mondo dello spettacolo.

La lettera a Tommaso Zorzi da parte di suo padre

Pochissimo tempo fa il conduttore dello show aveva parlato assieme a Tommaso del suo papà e quest’ultimo lo ha fatto attraverso un video fatto proprio per lui con una lettera che ha toccato il cuore di tutti quanti.

“Caro Tommy, sono certo che tu sappia che ti sto seguendo, lo faccio fra una riunione ed una pausa. Ho nostalgia della quotidianità della tua vita. Non mi sono mai esposto a causa della mia ritrosia. Hai sempre il mio sostegno” dice il padre del ragazzo.

“Ti ho dato piena libertà, cosa difficile per i genitori. Devi ritenerti fortunato per i tuoi talenti. Hai tutta la fortuna di essere nato in una famiglia che ti ha permesso di esprimere la tua sessualità liberamente” dichiara Lorenzo Zorzi.

Un momento di forte commozione anche per il video che il padre ha deciso di caricare, il papà del giovane ragazzo ha concluso il proprio video con un sentitissimo e davvero emozionante “Ti voglio bene“. Un momento di emozione davvero molto forte.

“tanti ragazzini come me sono annullati per il loro orientamento sessuale e non c’è cosa più brutta di annullare un essere umano. Io sono Tommaso Zorzi a prescindere da chi amo sotto le coperte”

SEI IMMENSO #tzvip #gfvip — parloavanvera (@parloavanveraa) February 19, 2021