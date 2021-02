Una nuova coppia è nata al GF VIP, questo lo sapevamo già tutti. Ci sono alcune voci che però non percepiscono sensazioni positive. Dayane Mello non ci sta.

Le storie d’amore all’interno della casa del GF VIP non sono di certo nuove ed una novità assoluta. Il tutto parte dalla coppia più famosa di tutti i Grande Fratello, la bella Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Altra coppia conosciutissima è quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Insomma, le coppie che si sono susseguite sono davvero tante, ma mai come in questa edizione l’amore ne ha fatto da padrone. In primis la storia d’amore fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e poi naturalmente quella di cui parleremo ora, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga.

Su quest’ultima coppia si è espressa in modo molto aspro la “ex amica” di Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, che a quanto pare il tutto non l’ha preso molto bene.

Lo scontro fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sulla nuova coppia: il GF VIP si infiamma

E’ ormai scontro fra la bella Dayane Mello e Rosalinda Cannavò per la sua storia d’amore con Andrea Zenga. Il tutto sarebbe scaturito dalla consapevolezza nuova della show girl brasiliana che “Rosalinda non è più come prima, ma è cambiata e non è più per lei”.

Alfonso Signorini ha evidenziato il fatto che Dayane Mello ha accusato Rosalinda Cannavò di fare le amicizie solamente per convenienza per poter arrivare in finale. Insomma, Dayane ha accusato la sua ex amica di essere una semplice stratega pronta a fare la vittima.

Dal canto suo Rosalinda Cannavò si è difesa dicendo che per “Dayane è molto facile andare ad attaccare sul personale”. La bella siciliana si dichiara soddisfatta di quella che è e che è diventata. Per la fu Adua del Vesco se Dayane non ci tiene più allora è libera di fare le sue scelte.

Le due, bisogna dirlo, hanno perso la pazienza l’una nei confronti dell’altra, accusandosi reciprocamente di essersi divise dopo l’inizio della relazione con il bellissimo Andrea Zenga. “Tu hai fatto il tuo percorso con me e poi sono la tua ultima ruota” ha tuonato Dayane.

Un’altra frase ha fatto scaturire una fortissima polemica. La modella brasiliana ha detto in settimana che “in lavatrice c’è stata una storia d’amore” fra le due donne. Entrambe hanno sottolineato che si trattava naturalmente di amicizia. I toni fra le due sono stati comunque troppo accesi e denotano quanto ormai siano lontane.

“TOMMASO HA DETTO IN QUEL MODO NEL VIDEO E ALLORA TU TI ATTACCHI A QUELLO. CHE FURBA CHE SEI ROSALINDA” TI AMOOOOO #GFVIP #exrosmello pic.twitter.com/AW6eqkBRnZ — adri (@_myfictionworld) February 19, 2021