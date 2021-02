GF Vip: nella notte arriva bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda. Dopo la diffida a nominarlo del fidanzato della siciliana scatta la scintilla

E alla fine il tanto atteso bacio è arrivato. Dopo la puntata di lunedì 15 febbraio del GF Vip, nella notte è scattata la passione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due si cercavano e si volevano da giorni, e finalmente nella notte i freni inibitori sono saltati.

Nelle immagini che circolano sui social si vede chiaramente come, complice la notte, tra i due sia scattato un bacio sentito e passionale: sotto le coperte. Una batosta per il fidanzato dell’attrice siciliana, Giuliano Condorelli, che durante la puntata ha fatto sapere di aver diffidato Rosalinda e tutti i concorrenti a citarlo nella casa. Inoltre, il fidanzato ferito ha chiuso il suo profilo Instagram.

zenga in 72h ha distrutto le rosmello ossessionate pazze, preso una diffida da giuliano e si è limonato rosalinda io sto adorando #tzvip pic.twitter.com/Qe6UN2e9ld — ❄️ (@unabellezza) February 16, 2021

GF Vip, ecco l’atteso bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò!

L’attrice ci è rimasta male, scoppiando in lacrime, ma poi sono arrivati i consigli degli amici (in particolare Tommaso Zorzi) che l’hanno invitata a lasciarsi andare. “E’ un nulla osta, un via libera”, ha suggerito il sempre sagace influencer all’amica. Lei, dopo un comprensibile scoramento, ha capito il messaggio e si è giustamente lasciata andare. Se con Andrea Zenga c’è attrazione perché fermarsi? Evidentemente la bella Rosalinda era frenata dai sensi di colpa per la sua storia decennale.

Ma questa relazione, come le precedenti dirette hanno evidenziato, è ormai compromessa. Del resto la Cannavò ha di fatto detto di no alla proposta di convivenza del suo fidanzato, concludendo l’incontro in diretta con uno sconcertante “ti voglio bene” nei confronti del fidanzato. Insomma, una vera e propria chiusura, che ha aperto la strada a una nuova, possibile, storia d’amore.