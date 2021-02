Belen Rodriguez mostra le sue gambe da capogiro su Instagram e la reazione del fidanzato, Antonio Spinalbese, sorprende i fan

Belen Rodriguez si gode il suo nuovo fidanzato e anche la maternità. Nonostante il pancione che avanza, la bella argentina colpisce col suo fisico mozzafiato. Lo sa bene Antonino Spinalbese, il suo nuovo compagno.

Colui che ha preso il “posto” di Stefano De Martino, che aveva provato una mal riuscita “reunion” con la madre di suo figlio Santiago. Ora Belen ha iniziato una nuova vita e pure una seconda gravidanza, a sette anni dalla nascita del primo figlio.

Leggi anche – Stefano De Martino ed Emma amanti segreti? Sorge svela la verità

Belen Rodriguez innamorata di Antonio: quante effusioni social

La confessione è arrivata al settimanale “Chi”, dove la modella ha rivelato di essere ormai al quinto mese. Quindi non manca molto. “Antonio mi fa amare me stessa, per questo lo amo”, ha spiegato Belen. E la donna non manca di sottolineare spesso il sentimento per il suo nuovo fidanzato, l’hairstylist che è riuscito a conquistarlo.

I due si scambiano effusioni continue via social, e tra queste anche una storia che Antonio ha pubblicato: in questa si vede Belen in tutta la sua bellezza, con le gambe in bella mostra, che Spinalbese definisce “da capogiro”. E infatti il parrucchiere ha reagito a una simile e gradevole visione con una repentina ripresa col telefono per immortalare la sua donna, che in quanto a linea non risente per nulla della gravidanza.