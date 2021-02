Elisabetta Canalis, ex velina e attrice italiana, ha finalmente preso la sua decisione. Lo ha annunciato su Instagram poche ore fa

Elisabetta Canalis ha comunicato la decisione che i suoi fan aspettavano da tantissimo tempo ormai. L’ex velina di Striscia la Notizia attualmente vive a Los Angeles, in California, insieme alla sua famiglia. Il marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri, è un chirurgo e i due hanno una figlia di cinque anni, Skyler Eva.

Elisabetta da tempo sottolineava quanto le mancasse l’Italia e quanto avesse voglia di tornare nella sua Sardegna. Ciò che le manca maggiormente è la famiglia, che negli ultimi anni ha visto soltanto durante il periodo delle vacanze estive. Adesso Elisabetta Canalis può tornare in Italia, ha finalmente preso questa decisione.

La svolta è arrivata dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino. In questo modo potrà venire nel nostro paese senza correre alcun rischio e senza mettere in pericolo nessuno, in particolare sua madre. La Canalis ha pubblicato alcuni scatti direttamente dall’aereo che la stava portando in Italia. Non si sa ancora se si tratta di una scelta definitiva o temporanea.

Perché Elisabetta Canalis ha già ricevuto due dosi di vaccino?

Elisabetta Canalis ha annunciato su Instagram il suo ritorno in Italia. La modella sarda è arrivata da poche ore nel nostro paese e adesso dovrà rispettare le due settimane di quarantena obbligatorie per legge. La pandemia l’ha tenuta troppo tempo lontana dalla Sardegna e così Elisabetta ha deciso di tornare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Ha potuto farlo dopo aver ricevuto anche la seconda dose del vaccino. In molti le hanno chiesto come mai avesse avuto questo privilegio, visto che anche negli Stati Uniti d’America non è ancora iniziata la vaccinazione alla popolazione under 65. Lei ha spiegato le sue motivazioni rispondendo direttamente ai followers che glielo chiedevano.

La Canalis è proprietaria di uno studio di Pilates all’interno di un edificio nel quale si trovano due ambulatori. Si tratta di uno studio radiologico e di un ambulatorio medico. A causa della presenza dei due ambulatori, nell’edificio c’è sempre un gran via vai di persone e la legge americana è chiara su questo argomento.

Tra le categorie che hanno priorità sui vaccini c’è anche chi è a stretto contatto con coloro che visitano una struttura per ragioni mediche. Elisabetta, dunque, rientra in questa categoria ed è per questo che ha già fatto il vaccino anti-Covid. Insieme a lei anche i suoi dipendenti e gli addetti alle pulizie.

La Canalis ha voluto immediatamente spegnere ogni polemica, dimostrando di non aver ottenuto nessun obbligo o scappatoie. Qualcuno tra i suoi followers insinuava che il mestiere del marito, il chirurgo Brian Perri, avesse potuto influire sulla sua vaccinazione. Ma è evidente che le cose siano andate in maniera totalmente diversa.

Non potevano mancare le domande sugli effetti collaterali. Elisabetta ha dichiarato di aver avuto dolori articolari abbastanza forti per un paio di giorni dopo la seconda dose. Ma ha anche detto di non avere rimpianti e che avrebbe fatto il vaccino lo stesso, anche se avesse dovuto aspettare più tempo, perché è un salvavita fondamentale.

Un paio di giorni prima della partenza da Los Angeles, l’ex attrice è stata sottoposta ad un tampone. L’esito negativo le ha permesso di salire sull’aereo che è atterrato a Fiumicino. Anche in Italia ha dovuto ripetere il test, è uno degli obblighi previsti dai DPCM. Adesso Elisabetta Canalis, dopo la quarantena, è libera di godersi la Sardegna e, soprattutto, la famiglia.