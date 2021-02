Diana Poloni è la compagna di Francesco Renga, che quest’anno parteciperà al Festival di Sanremo. Ecco tutto ciò che devi sapere di lei

Diana Poloni è una donna molto riservata, non si sa molto della sua vita privata e dai suoi social non si riesce a capire tantissimo, anche perché i suoi profili ufficiali sono blindati e protetti dalla privacy. Diana permette a pochissimi followers di curiosare tra le sue cose, ma qualcosa siamo riusciti a scoprire lo stesso.

Di lei sappiamo che è nata a Brescia, la città dove vive il suo compagno. Sì, perché Diana Poloni non è una persona famosa, a differenza del suo fidanzato. È infatti la compagna del celebre cantante Francesco Renga, che quest’anno parteciperà al Festival di Sanremo con la canzone ‘Quando trovo te’.

Diana Poloni non fa parte del mondo dello spettacolo, di lei sappiamo che è una ristoratrice e che lavora nelle risorse umane nel campo dei distributori automatici. Di lei possiamo immaginare che sia una persona solare, visto che lo slogan che utilizza come foto copertina su Instagram recita “non sei mai completamente vestito senza un sorriso”.

Chi è Diana Poloni? Tutto quello che sappiamo sulla compagna di Francesco Renga

Nome: Diana

Diana Cognome : Poloni

: Poloni Data di nascita: sconosciuta

sconosciuta Età: dato non disponibile, circa 50

dato non disponibile, circa 50 Professione: ristoratrice/risorse umane nel campo dei distributori automatici

Segno zodiacale: dato non disponibile

Altezza: 170 cm circa

170 cm circa Peso: dato non disponibile

dato non disponibile Luogo di nascita: Brescia

Brescia Tatuaggi: dato non disponibile

dato non disponibile Profilo Instagram : Instagram

: Instagram Followers su Instagram: 502

502 Attuale compagno: Francesco Renga

Come si evince dall’elenco, non sappiamo molto di Diana Poloni. Ciò che sappiamo è che è legata da quattro anni al cantante Francesco Renga, anche se la relazione è stata ufficializzata soltanto dopo tre anni. Probabilmente anche questo annuncio è arrivato tardi a causa della riservatezza della ristoratrice bresciana.

La notizia è stata data direttamente dal cantante attraverso il proprio account ufficiale Instagram. L’8 settembre 2019, infatti, Renga ha pubblicato una foto su Instagram nella quale abbraccia la sua compagna, invitandola a ballare. Soltanto in pochi erano a conoscenza della relazione, per questo la foto ha fatto impazzire le fan del cantante nato a Udine.

Francesco Renga quest’anno sarà presente all’edizione numero 81 del Festival di Sanremo. Parteciperà con la canzone ‘Quando trovo te’. Sicuramente sarà accompagnato all’Ariston dalla sua compagna, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19. Non è la prima volta che Renga partecipa al Festival di Sanremo, competizione canora che ha anche vinto in passato.

Come già detto, Francesco Renga parteciperà all’edizione 2021 del Festival di Sanremo, condotta anche quest’anno da Amadeus. Per questa edizione ci saranno alcune variazioni rispetto alla passata stagione. Tra i volti che saliranno sul palco c’è anche quello di Elodie, che quest’anno non canterà ma condurrà una cantante accanto ad Amadeus e Fiorello.

Renga in passato ha fatto parlare di sé anche per questioni legate al gossip. Dal 2004 al 2015, infatti, ha avuto una lunga relazione con la showgirl e attrice Ambra Angiolini. La coppia ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. I due hanno ufficializzato la fine del loro rapporto nel novembre del 2015.

Francesco ha una sorella gemella, Paola, e un fratello più grande di otto anni, Stefano. Anche suo fratello è stato un cantante. Quando era giovane gli venne proposto di entrare nei Precious Time, il gruppo nel quale c’era anche Omar Pedrini. Ma Stefano aveva già firmato un contratto con la Sony e propose suo fratello minore Francesco, avviando così la sua carriera.

Francesco Renga, infatti, proprio con Omar Pedrini, ha fatto parte dei Timoria dal 1986 al 1998 e con questo gruppo si è fatto conoscere dal grande pubblico. Da solista ha poi scritto numerose canzoni di successo, che gli hanno permesso di toccare più volte le vette delle classifiche dei dischi più venduti.

Non è la prima volta che Francesco Renga partecipa al Festival di Sanremo. Si tratta infatti dell’ottava volta che il cantante bresciano salirà sul celebre palco del teatro Ariston. Nel 2005 è arrivata anche un’indimenticabile vittoria con la canzone ‘Angelo’. In quella edizione la sua ex compagna Ambra Angiolini era tra gli opinionisti della kermesse musicale.