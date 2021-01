Ai follower non sfugge il particolare nel suo look e alla fine Elisabetta Canalis confessa: “É stato un errore”. Cosa è successo?



Quando hai quasi 3 milioni di follower, impossibile nasconderti. Così come è impossibile negare l’evidenza se cambi qualcosa nel tuo look e adesso lo sa anche Elisabetta Canalis. Per i suoi follower la versione bionda della showgirl sarda è stato un bel colpo e non tutti hanno gradito.

Per la prima volta da quando la conosciamo pubblicamente, Elisabetta ha deciso di dare una svolta precisa al suo aspetto. Circa un mese fa da ‘Velina Mora’, quale è sempre stata, è passata ad essere una bellezza biondo oro. In un selfie faceva la linguaccia ironizzando sulla fine di un difficile 2020. Un anno pesante anche per lei nonostante l’affetto della famiglia, marito e figlia negli Usa ma anche quella parte che ha lasciato nella sua Sardegna.

La confessione di Elisabetta Canalis e la promessa: quando sarà in Italia rimedierà

Un cambio di look che non ha suscitato forse la reazione attesa. A fronte di alcuni che le hanno fatto in complimenti con messaggi del tipo “Ti illuminano il viso”, oppure “Come stai bene”, ci sono moltissime critiche. Questa versione della showgirl non ha conquistato: “Ma non sei troppo bionda?.

è stato un errore che alla fine non mi andava di correggere”. Non svela se suo o di qualche parrucchiere che frequenta a Los Angeles, in fondo poco importa. Elisabetta Canalis scalda l’atmosfera , non importa come si presenta. Oggi però finalmente Eli ha svelato la verità rispondendo all’ennesima domanda su quella chioma inedita. Non è stata una sua scelta ma in realtà “che alla fine non mi andava di correggere”. Non svela se suo o di qualche parrucchiere che frequenta a Los Angeles, in fondo poco importa.

Ma per i follower che lo vogliono mora e formosa c’è una speranza perché ammette che appena tornerà in Italia farà un salto a Milano dal suol parrucchiere di fiducia. Grazie alle sue abili mani i capelli torneranno a scurirsi, però fino ad allora li terrà di questo colore come se fosse un fioretto.

La Canalis ammette che ha tantissima voglia di tornare in Italia. Manca dalla scorsa estate quando insieme al marito Brian e alla piccola di casa, Skyler Eva, aveva passato le sue vacanze in Sardegna. Il legame con la sua terra è ancora fortissimo, così come la sua voglia di riabbracciare l’altra parte della sua famiglia. Per il momento dobbiamo tenercela così, ma in fondo la sua bellezza è talmente travolgente che passiamo sopra a tutto il resto.