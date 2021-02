Al GF Vip un momento emozionante e che è arrivato dritto al cuore per Stefania Orlando. Un argomento che al giorno d’oggi è sempre più sentito.

Questa sera è toccato a Stefania Orlando vivere una emozione molto sentita. La bella show girl ha infatti avuto modo di parlare della propria mamma e del rapporto stupendo che le due donne hanno. Le due, secondo quanto dice la bella “regina” della casa del GF VIP, hanno un rapporto carnale e quasi simbiotico.

Un amore, quello fra madre e figlia, che colpisce dritto al cuore e che lascia il segno nel cuore di chiunque magari non riesce a vivere la propria madre come vorrebbe per motivi di natura diversa. Stefania Orlando questa sera ha emozionato tutti, ma proprio tutti.

Un momento molto importante e che ha dato un colpo anche alla bellissima Elisabetta Gregoraci che, assieme a Guenda Goria e Myriam Catania, si è lasciata a qualche lacrima. Vediamo cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci si commuove al GF VIP per Stefania Orlando e la sua mamma

La bella donna si è commossa per il messaggio che la mamma ha lasciato a Stefania Orlando. Bisogna dire che la signora ha speso davvero belle parole nei confronti di sua figlia. Si è infatti soffermata soprattutto sul riconoscere la bellezza del percorso della propria figlia ed anche la tenerezza del rapporto che sua figlia Stefania ha con Tommaso Zorzi.

Elisabetta Gregoraci ascoltando queste parole ed il commento di Stefania stessa si è emozionata per le frasi dolci che le due donne si sono dedicate a distanza, complice, soprattutto, anche il rapporto meraviglioso che la ex moglie di Flavio Briatore aveva con la propria mamma.

“Scusate ma quando sento parlare di mamme io crollo” ha detto la bella show girl nel commentare il dolce sipario fra madre e figlia della bella Stefania Orlando. Il tutto accolto da un applauso ed una vicinanza molto forte da parte del resto degli ex concorrenti della casa.

L’emozione di Elisabetta Gregoraci era visibile e forte.

Eli che si commuove per la mamma. Noi che ci commuoviamo per lei.

Legame indissolubile tra noi e te, anima bella, pura e vera. Sei tutta cuore ed è di sicuro il dono più bello e speciale che ti ha lasciato la mamma ✨ Noi con te, sempre.#gregorelli #tzvip #viperelle pic.twitter.com/pa9l4qmGaD — GregoraciLovers (@GregoraciL) February 22, 2021