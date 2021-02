Al GF VIP la bella show girl di origini brasiliane ha deciso di fare una confessione spiazzante e che ha lasciato tutti senza parole. Dayane Mello si è aperta.

La loro storia è sempre stata chiacchieratissima e molto discussa all’interno dei salotti televisivi del piccolo schermo ed anche sui social. La bella Dayane Mello e la altrettanto splendida Rosalinda Cannavò continuano a far parlare di loro lasciando tutti a bocca aperta.

Ci sono stati periodi altalenanti nella coppia di amiche speciali, caratterizzati da profondi alti e bassi che moltissimi volte hanno diviso i fan del GF VIP italiani ed anche brasiliani. Il litigio che c’è stato fra le due la volta scorsa ha smosso davvero le anime dei fan più accaniti della coppia che si son quindi divisi.

Questa sera la show girl e modella di origini brasiliane ha deciso di fare alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti e che di certo hanno aperto una pagina nuova, chiudendo un capitolo vecchio, all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

GF VIP, Dayane Mello faccia a faccia con Rosalinda Cannavò: spunta Massimiliano Morra

Il confronto fra le due ha avuto inizio dopo naturalmente un video di sintesi degli scontri delle scorse giornate e con la specificazione da parte della bella Rosalinda Cannavò delle scuse che sono state fatte da parte sua e che naturalmente lei non è falsa “come definita da Dayane”.

“Io e Rosalinda abbiamo fatto un percorso dove abbiamo dimostrato che io non l’ho mai manipolata” dice la bella show girl di origini brasiliane che ha sottolineato quanto lei avrebbe voluto sincerità da parte della sua forse ex amica e che le fossero dette le opinioni e le vicende prima e non dopo molto.

Rosalinda Cannavò dal canto suo ha dichiarato, rispondendo anche alla pungente Antonella Elia, che in quel momento non sentiva di doverlo fare con lei siccome c’era un po’ di disapprovazione da parte della show girl brasiliana.

Oltretutto, questa volta dobbiamo dirlo, c’è stato anche un simpatico siparietto fra la bella attrice sicula e Massimiliano Morra che l’aveva accusata di essere una stratega che aveva sfruttato l’occasione. Iconico resterà sempre il conduttore dello show che ha ricordato ad entrambi che di strategie comunicative se ne intendono.

Tornando però alla bella Dayane Mello, quest’ultima alla fine ha avuto modo di dire la propria dopo che in settimana aveva riaperto il cuore alla sua forse ex amica forse migliore amica. “In questo momento so che Rosalinda sta vivendo una storia vera, non l’ho mai messo in dubbio e sta sia soffrendo che gioendo” dice la modella brasiliana.

“Io il dolore lo sento ogni giorno, usciremo di qua e ne parleremo. Io volevo solo dirle di andare avanti per la sua strada” continua per poi dire che in questo periodo per il dolore che prova ha bisogno di stare di più per conto suo e vivere il proprio dolore.

Dopo questo sipario si passa invece alle confessioni della show girl brasiliana che ha spiazzato tutti con il coraggio delle proprie parole.

Dayane Mello fa una confessione spiazzante sul rapporto con Rosalinda Cannavò

Trovandosi a riflettere sul suo rapporto con Rosalinda, la bella show girl brasiliana, la donna del momento all’interno della casa del GF VIP, ha detto che nel suo cervello in questo momento c’è molta confusione e che fra le due è nato un amore che non è sbocciato per paura.

Dayane è stata già innamorata di una donna, dichiara lei stessa. Quest’ultima durante un proprio crollo ha anche dichiarato di amarla.

La bella show girl brasiliana ha poi specificato al conduttore che le cose sarebbero dovute nascere da sole e che se non lo sono è perché il destino ha voluto così. Una dichiarazione molto sentita e molto importante. Dayane Mello l’ha amata, ma sa che fra le due non potrà nascere nulla in quel senso. Un colpo al cuore.

Rosalinda ha reagito alle dichiarazioni della sua amica dicendole di aver compreso di se stessa di essere una donna che si innamora più della testa che del sesso e di amarla anche lei.