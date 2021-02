Sanremo 2021 ha raccolto grandi nomi alla conduzione ed altrettanti per le esibizioni. Qualcosa però potrebbe andare storto con Naomi Campbell.

Parliamo del festival della canzone italiana nell’edizione 2021 che dovrà essere il simbolo della spensieratezza e dell’intrattenimento, della gioia e dell’unità che continuano a sopravvivere nonostante la pandemia che ci ha messi in ginocchio da ormai più di un anno.

Quest’anno, bisogna dire, il simpaticissimo e sempre presente conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha deciso di non badare a spese e di affiancare a sé personaggi illustri, iconici e di rilevanza mondiale come la bellissima dea e modella Naomi Campbel.

Chiunque ha sentito parlare almeno una volta nella propria esistenza, ma anche una trentina e molto di più, della bellissima modella, considerata la più bella del mondo se non fra le più belle del mondo e tutto quel che c’è. Averla a Sanremo è stato un colpo non indifferente. Purtroppo però qualcosa sembra non essere andato a gonfie vele.

Naomi Campbel salta Sanremo 2021? Cosa è successo

Per quanto Amadeus ci possa tenere tantissimo a questa edizione del Festival di Sanremo ed abbia più volte lottato al fine di ottenere quanto desiderato, purtroppo però bisogna fare i conti con la realtà che ci circonda e la pandemia che ci ha messi in ginocchio.

Possiamo non pensarci, fingere che non esista? Assolutamente no, e casi come questo ci dimostrano che anche in televisione bisogna fare i conti con il coronavirus. La bella Naomi Campbell, super conduttrice di una delle serate del festival, potrebbe saltare il proprio impegno proprio a causa del Covid.

Secondo infatti le normative vigenti potrebbe essere davvero molto complicato per l’icona delle passarelle poter ritornare in America dopo la conduzione del festival di Sanremo. La curva dei contagi ha un andamento non prevedibile al momento e potrebbe rivelarsi ostico il rientro in patria della super modella.

Non ci sono però ancora notizie ufficiali sulla faccenda ed in merito ad esso non si è ancora espresso nessuno, né tanto meno hanno rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo lo stesso conduttore e direttore artistico Amadeus o la modella più famosa al mondo, Naomi Campbell.

Proprio a tal proposito seguiranno naturalmente nuovi aggiornamenti. Il Covid ha già colpito Sanremo 2021 in precedenza e sembra proprio non voler lasciare in pace il conduttore e direttore che quest’anno ha più volte dovuto rivedere le carte in tavola ed i programmi delle serate.

Naomi Campbel non sarà conduttrice di Sanremo 2021: Amadeus ufficializza

Arriva purtroppo l’ufficialità, secondo quanto fa sapere il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, “a causa delle nuove restrizioni USA, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi non americani “la bellissima Naomi Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo.

Secondo quanto fa sapere Amadeus sono state ipotizzate molteplici soluzioni alternative per permetterle di venire, ma nessuna di queste ha purtroppo reso possibile il rientro in America in tempo utile per i progetti e le attività che la bellissima modella avrebbe dovuto svolgere.

Nulla di fatto quindi, Naomi Campbell non sarà a Sanremo.