Un tweet di Selvaggia Lucarelli ha scatenato una vera lotta su Twitter: tantissimi utenti la stanno criticando per quello che ha detto.

Un nuovo giorno, una nuova polemica su Twitter.

A quanto pare, oggi, gli utenti hanno deciso di sollevarsi in massa contro il giudice di “Ballando con le stelle“, che ha deciso di condividere il suo pensiero sul suo profilo.

Siamo tutti abituati a leggere pareri decisamente discordi sulle piattaforme social; in tanti, poi, usano la loro base d’utenza per mandare messaggi decisamente importanti.

Quello scelto oggi da Selvaggia Lucarelli, però, ha fatto veramente infuriare il popolo della rete. Ecco che cosa è successo.

Selvaggia Lucarelli in lotta su Twitter

Oggi a Milano supermercati, strade, i pochi negozi aperti strapieni di gente. Strapieni. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 16, 2021

Milano, come tante altre città e regioni italiane, è zona rossa.

Certo, la situazione legata alla pandemia non è delle migliori e tutti, chi più e chi meno, abbiamo tenuto sotto d’occhio quello che facevano gli altri.

Certo, siamo ormai lontani dall’urlare ai runner dalla finestra o dal segnalare le feste dei vicini con più di sette persone, però, in ogni caso, tutti cerchiamo di vedere se siamo rimasti gli unici a rispettare le regole.

Generalmente, comunque, gli italiani si sono dimostrati abbastanza rispettosi delle misure implementate contro il Covid-19. Certo, le multe e le sanzioni per chi sbaglia (di cui vi abbiamo parlato qui) sono un ottimo deterrente: a volte, però, non basta.

In ogni caso, Selvaggia Lucarelli ha deciso, con un tweet scritto ieri, di denunciare una situazione che a lei è sembrata veramente al limite. Strade, supermercati ed i pochi negozi di Milano ancora aperti strapieni.

In quanto a polemica, ci basta ricordare quella scatenata da Luciana Littizzetto su Wanda Nara, la Lucarelli di certo non si tira indietro. Dopotutto, con il numero di follower che ha, è quasi scontato che ogni suo pensiero venga messo in discussione o, ferocemente, supportato. Questa volta, però, il tweet che ha scritto, sicuramente il risultato di una crescente disillusione nei confronti dei concittadini, ha scatenato i commentatori sui social.

La Lucarelli è l’esempio di come sia facile diventare famosi in Italia senza intelligenza, capacità, talento e buonsenso. #Lucarelli #COVID19 pic.twitter.com/F1WXkEpVLD — AlessandraOd00 (@AlessandraOdri) January 17, 2021

Cari amici milanesi dice la #Lucarelli che ieri eravate tutti

nei supermercati a fare la spesa. Ma non vi vergognate a mangiare durante la pandemia? — giuliaselvaggi (@giuliaselvaggi2) January 17, 2021

#Lucarelli ma è sempre in giro a dire che gli altri sono sempre in giro ????? pic.twitter.com/nwELXhCEdc — La Lussy 💙🖤 🌙 😇. #avantisenzaconte (@Lucia41194788) January 17, 2021

A me la Lucarelli sta simpatica perché saluta sempre.#Lucarelli pic.twitter.com/WtGUrW8w0l — Pepi (@suremun) January 17, 2021

Soltanto una persona che ha il privilegio di non dover fare un cazzo durante la settimana si meraviglia se la gente esce di sabato e domenica (soprattutto all’indomani di misure restrittive). #Lucarelli — Meme producer (@anonimoconiglio) January 17, 2021

Ovviamente c’è anche chi non ha mancato di far notare come la famosa opinionista stia, in realtà, cercando di far notare una discrepanza decisamente importante.

Insomma, inutile guardare il dito ma meglio guardare “la luna”.

L’ondata di indignazione nei confronti della #Lucarelli che ha espresso perplessità sugli assembramenti EVIDENTI a Milano dovreste spostarla su coloro i quali in quelle strade ci stavano. Come sempre guardate il dito e non la Luna. #SelvaggiaLucarelli #zonarossa #milano — Giosuè Di Palo (@giosuedipalo) January 17, 2021

Sono molto d’accordo con la #Lucarelli grandi affollamenti nella grande distribuzione alimentare a Milano e dintorni nei week-end, praticamente impossibile mantenere il distanziamento … — Gianluca de Giorgio (@gianlucageorge) January 17, 2021



In molti, però, hanno decisamente preso di mira la Lucarelli, colpevole, a loro avviso, di prendersela con le persone “normali”. Poter andare a fare la spesa e le provviste, negli unici due giorni liberi prima delle nuove misure restrittive è, per molti, una necessità più che un piacere.

Per questo il commento, sicuramente poco argomentato e lanciato nel web in maniera superficiale, ha generato tanto scontento.

In questo momento, quindi, gli utenti hanno deciso di accanirsi contro la Lucarelli, probabilmente a causa del tono del tweet. In molti, quindi, hanno rivendicato l’impossibilità di fare la spesa in un altro momento e si sono sentiti duramente attaccati dalla famosa opinionista.

Inutile ricordare che la pandemia, con il suo carico di problemi e limitazioni, ha portato tantissime persone sull’orlo di una vera e propria crisi di nervi. Adesso, quindi, è facile dimenticare i problemi degli altri o le criticità di doversi muovere in zona rossa, quando l’abbassarsi della curva dei contagi è il nostro unico pensiero!

Insomma, a quanto sembra Selvaggia Lucarelli ha veramente commesso un errore questa volta. Vedremo se i suoi follower saranno inclini a perdonarla, in futuro!