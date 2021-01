A fare il punto sui vaccini anti Covid in Italia è stato oggi il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri intervistato a ‘Domenica In’: “L’Ema il prossimo 29 gennaio si riunirà per valutare l’approvazione del vaccino AstraZeneca. Se ciò avvenisse, avremo altri 40 milioni di vaccini e altri 16 milioni nel primo trimestre di quest’anno”. Un modo per accelerare la campagna vaccinale, anticipando i tempi per 70enne e 60enni prima della primavera.

Arcuri ha anche specificato che per i vaccini bisognosi di richiamo, come quello di Pfizer, anche la seconda dose deve essere dello stesso produttore e non un vaccino diverso. E tra una puntura e l’altra dovranno passare almeno tre settimane, come raccomandato anche dall’azienda produttrice.