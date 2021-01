By

L’entrata in studio a Domenica In di Lapo Elkann ha creato un vero e proprio momento di imbarazzo. Ecco che cosa è successo.

Un nuovo look biondo platino, abiti sempre al massimo dello stile ed una presenza scenica veramente non da poco.

L’attesissimo ospite di Domenica In nella giornata di oggi, domenica 17 Gennaio 2021, ha fatto, decisamente, una prima impressione veramente esuberante.

Peccato, però, per la figuraccia commessa a pochi istanti dalla sua entrata che ha coinvolto anche la presentatrice, Mara Venier.

Ecco che cosa è successo.

Lapo Elkann cerca di baciare Mara Venier e si scorda della pandemia

Jeans, t-shirt ed un capello biondo platino che sta già spopolando su tutti i maggiori social network.

Lapo Elkann ha fatto un’entrata decisamente trionfale negli studi di Domenica In dove era l’attesissimo personaggio del giorno.

Prima di iniziare l’intervista, però, il rampollo della Fiat ha fatto una vera e propria figuraccia.

Nonostante quanto sia successo negli ultimi tempi in Italia e nel mondo, infatti, Lapo Elkann sembra aver scordato la pericolosità del Covid-19.

Dopo essere entrato in studio munito, ovviamente, di una mascherina, Lapo Elkann ha deciso, quindi, di fare un gesto veramente poco convenzionale.

Nel dirigersi verso la presentatrice, Mara Venier, Lapo ha rimosso la mascherina ed ha cercato di baciare Mara.

Attimi di gelo e di suspense nello studio: per fortuna, però, Mara Venier ha avuto uno “scatto” (comprensibile, dati gli ultimi tempi) e si è allontanata in tempo.

Insomma, il bacio tra i due non è avvenuto e la trasmissione ha potuto andare avanti “in sicurezza”.

Inutile dire che su tutti i maggiori social si è scatenata l’ilarità.

In molti, infatti, hanno trovato assurdo che Lapo Elkan, di “riflesso”, abbia cercato di abbracciare e baciare sulle guance Mara Venier.

Dopotutto, infatti, è quasi un anno che tutto il mondo si trova in una situazione delicata a causa della pandemia di Covid-19.

Tutti ci atteniamo a delle regole e misure (pena delle multe veramente salate) e quasi nessuno cerca di salutare amici e conoscenti con un abbraccio.

Lapo, quindi, ha iniziato il suo intervento a Domenica In con una “figuraccia” che sicuramente verrà ricordata per molto tempo.

La rete, infatti, ha decisamente iniziato a prenderlo in giro.

Speriamo che la sua intervista, comunque, permetta agli spettatori di scordare la gaffe iniziale!

Lapo Elkann che entra con la mascherina, se la leva dopo due passi, si avvicina alla Venier e prova a baciarla. Direi che possiamo saltare la domanda “come stai?” #domenicain — Simone Rausi (@EpurSimone) January 17, 2021

Lapo Elkann è da quasi un anno che non ci si può baciare e abbracciare, dove vivi? Sulla luna? #domenicain — Paola Manzone (@LaPaoEmme) January 17, 2021

Sintesi intervista con Lapo Elkann: EEEEE,AAAAA,ËEEÆÆÆ #domenicain — Francesca (@Frances08364419) January 17, 2021

Che bella intervista a Lapo Elkann 👏 #domenicain — Alessandra (@AlessMaffei) January 17, 2021

Lapo Elkan ha rubato la paglia dal presepe e se l’è messa in testa 😹😹😹😹 — Marilina (@marilina1nargi) January 17, 2021