La scalata di Sfera Ebbasta non accenna a fermarsi; il suo ultimo album “Famoso” non vuole proprio muoversi dal primo posto nelle classifiche

Un vero e proprio successo quello di “Famoso” che si conferma uno degli album più interessanti dell’ultimo periodo.

In Italia, infatti, l’ultima fatica del famosissimo rapper classe 1992 continua a mietere successi.

Ecco la classifica ufficiale rilasciata da FIMI che consegna a “Famoso” un nuovo, incredibile, traguardo.

Sfera Ebbasta veramente indispensabile: è il numero uno di questa settimana

Era solo il 20 Novembre del 2020 quando Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, ha rilasciato il suo nuovo album “Famoso“.

Dopo aver annunciato l’uscita dell’album con una foto decisamente intrigante, che vedete qui sopra, Sfera ha lasciato ai suoi fan il compito di fare la storia. Sembra una frase decisamente forte, eppure è proprio quello che è successo.

Certo, non solo grazie ai fan del famoso rapper e trapper ma anche grazie alla sua musica. “Famoso”, infatti, ha decisamente fatto il pieno di ascolti ed ha battuto praticamente qualsiasi record.

Anche se è uscito nel Novembre del 2020, “Famoso” è, infatti, il disco che ha registrato il più alto numero di vendite in una sola settimana di tutto il 2020.

Ma non si tratta “solo” di questo.

“Famoso” è anche l’album con più riproduzioni in streaming di sempre nel giorno d’uscita: ben 16.264.218 e le sue 13 tracce occupavano le 13 prime posizioni nella classifica di Spotify.

Diventato album di platino in soli 7 giorni, (mentre una settimana fa ha raggiunto lo status di doppio album di platino) Famoso non si è di certo fermato a questi “pochi” obiettivi.

“Famoso” è il quarto album più ascoltato al mondo ed è il primo album italiano ad entrare, con tutte le tracce, nella classifica globale di Spotify GlobalTop200.

Inoltre il trapper è finito su uno dei maxi-schermi della famosissima Times Square di New York. Come ha detto proprio lui, con una didascalia sotto uno dei suoi post di Instagram: “Non smettere di lottare per i tuoi sogni, neanche quando ti diranno che sono irrealizzabili.”

Adesso, però, è arrivato un nuovo traguardo ad ennesima conferma del valore artistico di “Famoso”. La FIMI (Federazione Industriale Musica Italiana) ha confermato che “Famoso” di Sfera Ebbasta è al primo posto della loro famosa Top10.

La FIMI, come dice Wikipedia, è un’organizzazione che rappresenta circa 2 500 imprese produttrici e distributrici in campo musicale e discografico italiano.

Si tratta di un’organo che è nato nello stesso anno di Sfera Ebbasta, il 1992!

Dal 1995, comunque, si occupa di distribuire ufficialmente tutti i dati riguardanti la musica e le classifiche italiane. Sono loro, insomma, a dirci quali sono gli artisti ed i brani più ascoltati, senza possibilità di sbagliare!

Il loro lavoro di classificazione, importantissimo e delicato, ha confermato ancora il successo senza limiti di Sfera Ebbasta. Insomma, con “Famoso”, il famosissimo trapper ha veramente strabiliato tutti, raggiungendo risultati che sembravano davvero impossibili.

E dire che l’album è uscito solo da qualche mese; chissà quanti altri premi e riconoscimenti potrà ancora raggiungere!

Dopotutto la tracklist prevede anche delle collaborazioni decisamente importanti oltre che quella realizzata con il singolo “Baby” con J Balvin, che ha già più di cinque milioni di visualizzazioni su Youtube.

In “Famoso“, dunque, sono presenti altre cinque collaborazioni veramente niente male: Marracash & Guè Pequeno (con una performance congiunta nel brano “Tik Tok“), Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki e Lil Mosey. Tutti nomi decisamente importanti nel panorama italiano e mondiale, che assicurano alle tracce di “Famoso” una vera e propria catena di ripetizioni.

L’altro singolo rilasciato da “Famoso” che si chiama “Bottiglie privè” ha invece più di sei milioni di visualizzazioni e ha guadagnato, come brano, l’etichetta di disco d’oro.

Si tratta, dopotutto, del primo brano estratto da “Famoso”, che ha segnato il ritorno di Sfera Ebbasta sulla scena della musica italiana.

Scompaiono, nelle classifica dietro di lui, grandi nomi di artisti che potremmo definire come “più conosciuti” o più “navigati”. Secondo FIMI, infatti, Sfera Ebbasta ha superato senza problemi artisti del calibro di Luciano Ligabue, Marrakesh, Pinguini Tattici, Zucchero ed Harry Styles.

Insomma, un vero e proprio trionfo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $€ 📈 (@sferaebbasta)

“Qualcuno pensava che fosse passato il mio momento, qualcuno ha detto che il progetto non era all’altezza delle aspettative, ma evidentemente la vita ha in mente un piano diverso per me 🙏🏼 FAMO$O è doppio disco di platino, grazie a tutti quelli che ci credono tanto quanto ci credo io ❤️ “.

Insomma, il futuro sembra veramente sorridere a Sfera Ebbasta: quali altri successi possiamo aspettarci da lui?