Giulia Orazi è stata scelta in qualità di secchiona nel programma tanto chiacchierato del piccolo schermo ed è pronta a dare se stessa.

La donna è stata scelta come parte del programma de “la Pupa e il Secchione” che vede come protagonisti coppie composte da “pupe” e “secchioni” e viceversa. Giulia è infatti nella categoria delle secchione.

Quest’anno ha deciso di partecipare mostrando se stessa nel programma che vede per la prima volta alla conduzione l’ex comico di Colorado e conduttore televisivo Andrea Pucci al fianco di Francesca Cipriani.

A suon di risate e divertimento le coppie si sfideranno per la vittoria dando dimostrazione di quanto due mondi così diversi possano entrare in contatto fra di loro ed anzi miscelarsi in un unico prodotto divertente da vedere.

Ma chi è Giulia Orazi? Una donna tutta da scoprire.

Giulia Orazi pronta alla grande sfida della Pupa ed il Secchione: vediamo chi è

Sin da giovane si appassiona agli animali ed alla loro cura, iscrivendosi subito dopo il liceo al corso di laurea i veterinaria. Consegue il titolo completo all’età di 24 anni e sceglie di proseguire il suo percorso di vita spostandosi in Irlanda.

Nel territorio irlandese conseguirà uno stage molto importante per la sua carriera e non appena terminata la sua esperienza irlandese, Giulia sceglie di tornare in Italia e di specializzarsi ulteriormente intraprendendo un percorso più settoriale.

Per quanto riguarda la sua formazione accademica e professionale la giovane Giulia sceglie di studiare Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche. Senza però sentirsi mai arrivata alla destinazione ma continuando sempre ad impegnarsi.

Durante lo scorso anno, precisamente durante i mesi di maggio a settembre, ha partecipato alla Former, Borsa Lavoro TIE – Talenti che Incontrano le Eccellenze presso l’Enpav, un percorso decisamente molto importante.

Potrebbe risultare inusuale la sua partecipazione ad un programma del piccolo schermo, ma ovviamente la decisione è dettata anche dall’istinto di sdoganare la “leggenda metropolitana” secondo cui i “secchioni” sono solamente di un certo tipo.

Approda a la Pupa ed il Secchione per mostrare nuovi lati di sé e della sua cultura. Ne vedremo sicuramente delle belle con lei e con tutto il resto del cast.