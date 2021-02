La giovane partenopea con la sua bellissima voce è pronta ad approdare sul palco di Sanremo. Vediamo tutto ciò che sappiamo su Greta Zuccoli.

Una ragazza sportiva, amante del fitness, dello yoga ed a quanto pare anche del calcio. La ragazza di origini fieramente partenopea è pronta a stupire tutti con la sua voce. La giovane si è guadagnata l’accesso da Sanremo Giovani 2021 con la sua partecipazione ad AmaSanremo.

La bella cantante proveniente dal territorio napoletano non è ancora molto conosciuta al grande pubblico televisivo e proprio per questo il palco dell’Ariston potrebbe essere per lei il più grande trampolino di lancio così come lo è stato per tanti meravigliosi artisti dei tempi che furono.

Si conosce poco su di lei, ma sicuramente c’è qualche curiosità che ad un occhio attento non possono sfuggire. Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo sulla giovane partenopea Greta Zuccoli.

Chi è Greta Zuccoli: la giovane napoletana a Sanremo 2021

Così come possiamo notare dal suo profilo social, la giovane artista ha collaborato con il vincitore dell’edizione scorsa di Sanremo, il bravissimo artista Diodato che vinse il primo posto con la sua bellissima canzone “Fai rumore”. Vediamo però tutto ciò che la circonda:

Nome: Greta Zuccoli

Greta Zuccoli Data di nascita: 1998 (giorno e mese ancora non disponibile)

1998 (giorno e mese ancora non disponibile) Età: 22 Anni

22 Anni Segno zodiacale: definito all’ufficializzazione del giorno e mese di nascita

definito all’ufficializzazione del giorno e mese di nascita Professione: Cantante

Cantante Luogo di nascita: Napoli

Napoli Altezza: 171 Cm

Peso: ancora non disponibile

ancora non disponibile Tatuaggi: non mostra alcun tatuaggio visibile

non mostra alcun tatuaggio visibile Followers su Instagram: 8.799

8.799 Curiosità: A 18 Anni ha fondato la sua prima band “Greta & The Wheels” che la porterà nel 2017 a pubblicare il primo Ep. Di questo EP i singoli “Darwin” e “Swinging in the town” sono stati utilizzati come colonna sonora dalla Rai per i Tg e per il programma Kilimangiaro. Ha collaborato con Diodato l’estate scorsa come corista dei suoi concerti. Ha cantato anche la canzone dal titolo “Un’altra vita o ieri” che fa parte della colonna sonora del film “Il Ladro di Giorni”, una pellicola molto importante uscita il 6 febbraio 2020 che vede protagonista il famosissimo Riccardo Scamarcio.

La bellissima ragazza da come risulta è molto tifosa della squadra del Napoli siccome tramite il suo profilo social ha mostrato tutto il suo dispiacere e cordoglio per la morte del leggendario calciatore Diego Armando Maradona tanto amato dal popolo napoletano e di tutto il mondo. Una sola foto e parole molto semplici che mostrano però tutto l’affetto per lo sportivo: “Abbracciaci sempre così. Ciao Diego”.

Agguerrita e sicuramente pronta a calcare le scene del palco più importante d’Italia darà dimostrazione delle sue doti canore ed artistiche e si giocherà la vittoria di Sanremo Giovani 2021. Con lei ne sentiremo sicuramente delle belle.