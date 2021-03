Olimpiadi Tokyo 2020, al via staffetta fiamma olimpica da Fukushima. Limiti a spettatori lungo il tragitto a causa pandemia Covid

E’ partita la fiamma Olimpica in vista di Tokyo 2020: le Olimpiadi rinviate lo scorso anno (proprio in questa data) e che si terranno questa estate, seppur in forma “ridotta”. Senza pubblico e con importanti limitazioni dovute all’emergenza Covid. La Fiamma Olimpica è partita oggi da Fukushima: la staffetta toccherà tutte le 47 prefetture del Giappone per i prossimi quattro mesi.

Il percorso coinvolgerà circa 10mila tedofori e terminerà con l’arrivo della Torcia allo Stadio Olimpico di Tokyo, che è finalmente pronto ad aprire i battenti in vista della cerimonia di inaugurazione del 23 luglio. La presentazione della staffetta di è tenuta oggi al J-Villate di Fukushima, luogo simbolo della rinascita dopo la catastrofe di 10 anni.

Olimpiadi: via alla staffetta della torcia con tante limitazioni

La presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi, Seiko Hashimoto, si augura che questa fiaccola possa essere simbolo di rinascita: “Una luce di speranza che possa portarci fuori dal tunnel”, ha detto a margine. La staffetta della Fiamma Olimpica è iniziata con le vincitrici della nazionale femminile di calcio Nadeshiko, che hanno conquistato la Coppa del Mondo del 2011. Il percorso della staffetta sarà molto condizionato dalle limitazioni imposte dall’emergenza Covid: saranno vietati gli assembramenti di pubblico, ma anche eccessive manifestazioni di entusiasmo.

Si ritiene che urla e applausi siano controindicati per la trasmissione del virus. Come già annunciato ufficialmente, le Olimpiadi di Tokyo si svolgerano senza la presenza del pubblico proveniente dall’estero. Per una grossa parte degli analisti, questa scelta sarà una grossa mazzata. Del resto, nel sondaggio dell’agenzia Kyodo, solo il 23,2% si è detto favorevole alle Olimpiadi quest’anno, mentre il 39,8% vorrebbe una cancellazione definitiva dei Giochi del 2020.