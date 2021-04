Che succede fra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci? L’ex velino ha raccontato il suo incontro con la showgirl: “Ci siamo rivisti ed è andata così”

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto parlare moltissimo di loro durante l’ultima edizione del GF Vip. I due erano molto vicini, tanto che sembrava si stesse per comporre una nuova coppia. Ma successivamente le cose sono cambiate: quello che sembrava un legame è andato man mano dissolvendosi, fino a diventare un’amicizia.

Eppure, l’intimità tra i due sembrava esserci e il pubblico è rimasto interdetto, anche dopo che Pierpaolo ha iniziato la sua storia con Giulia Salemi. I due oggi stanno insieme e le cose sembrano andare bene. Tuttavia, lo stesso Petrelli ha definito il rapporto tra lui e la Gregoraci come “speciale”.

Pierpaolo Petrelli prova a fare chiarezza sul suo rapporto con Elisabetta Gregoraci

Un’amicizia particolare, quindi? In realtà si ipotizza che l’ex di Briatore abbia sostanzialmente rifiutato Pierpaolo, il quale è andato a guardare altrove (quindi da Giulia). Ora, però, un altro colpo di scena: Pierpaolo ha di nuovo incontrato Elisabetta Gregoraci. È stato lui stesso a raccontarlo a Novella 2000: “Ci siamo visti dopo la fine del Reality – ha detto Pretelli – ma per motivi di lavoro. Ho evitato di contattarlo e di proseguire l’amicizia, anche per rispetto verso Giulia. Con Elisabetta non poteva nascere nulla. Lei aveva messo dei “paletti”. Questa l’interpretazione di Pierpaolo, che spesso ha discusso con la Gregoraci, in particolare su frecciatine varie legate alle loro frequentazioni. Eppure c’è che ancora ipotizza (o magari sogna) un loro clamoroso avvicinamento. Chissà come la prenderebbe Giulia Salemi…