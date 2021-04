Stefania Orlando ha avuto un grandissimo successo al GF Vip, ma ora è un po’ scomparsa. Il motivo perché non la vediamo nei salotti televisivi

Stefania Orlando ha avuto un grandissimo successo col GF Vip. L’ex moglie di Andrea Roncato è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello. Si pensava che potesse iniziare un deciso rilancio della sua carriera, visto che la showgirl è molto amata dal pubblico. Invece, la Orlando è un po’ “scomparsa”.

Almeno dalla tv: non si vede da tempo e i suoi tantissimi ammiratori si chiedono il motivo. Per un periodo di era vociferato che potesse fare parte del cast di opinionisti dell’Isola dei Famosi, ma non ci sono stati sviluppi. Lei ha dichiarato che non vive con l’assillo di dover per forza “apparire”, e che aspetta il suo momento per ritagliarsi il giusto spazio.

Stefania Orlando spiega il motivo dell’assenza dalla tv

In queste settimane si era perfino parlato di una crisi coniugale con il marito, Simone Gianlorenzo, ma il tutto è stato smentito. Anzi, la Orlando ha spiegato che con lui sta scrivendo una canzone. È stata lei stessa a chiarire la situazione in una “storia” su Instagram: “Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi”, ha detto in un breve video.

E ha spiegato ai suoi followers: “Volevo dirvi che è anche una mia scelta di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno “non mi vuole”, non c’è niente sotto”. Questo il chiarimento che Stefania Orlando ha voluto dare al suo pubblico, che aspetta di rivederla al più presto in tv.