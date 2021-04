Ascolti tv Auditel 11 aprile 2021 della domenica pomeriggio. Vince ancora una volta Mara Venier con “Domenica In”, battuta Barbara d’Urso

La sfida degli ascolti tv Auditel della domenica pomeriggio è vinta ancora una volta da Mara Venier e la sua Domenica In. Ormai la sfida con l’amica/rivale Barbara d’Urso quasi non ha più storia. Anche nei dati di domenica 11 aprile pomeriggio, la trasmissione di Canale 5 esce con le ossa rotte. Trionfa ancora Mara Venier, che porta a casa oltre i 3 milioni di spettatori col suo show di Rai 1.

E lo fa sia nella prima che nella seconda parte. E’ sempre la “zia” regina della domenica pomeriggio. Niente da fare per Barbara d’Urso, che aveva avuto degli ascolti incoraggianti nella domenica di Pasqua (dovuti forse a una maggiore affluenza di pubblico davanti alla tv) ma che invece ha dovuto di nuovo fare i conti con ascolti deludenti. Evidentemente il format di Domenica In piace di più, una linea più semplice e tradizionale.

Ascolti tv Auditel domenica pomeriggio: “Domenica In” quasi doppia Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha insistito con il caso Denise Pipitone, che ormai è archiviato e che non ha più nulla da dire. Ma guardiamo i dati degli ascolti: Rai 1 e Domenica In trionfano con 3.620.000 spettatori e un solido share del 18.07%. Nella seconda parte, invece, si sono registrati 3.261.000 spettatori e il 17.50% di share. Canale 5, invece, porta con Domenica Live solo 2.030.000 spettatori e uno share quasi dimezzato rispetto al concorrente, con il 10.9%.

Nella seconda parte della trasmissione 2.330.000 con il 13.4%, successivamente 2.389.000 a 13% share, e nell’ultim parte 2.215.000 con una percentuale di share dell’11.9% share. A questi numeri, che già di per sé parlano chiaro, bisogna aggiungere un altro dato: Francesca Fialdini col suo “Noi… a Ruota Libera” su Rai 2, che va in onda dopo Domenica In, fa uno share del 12.7% con 1.919.000 spettatori. Anche questo programma, in sostanza, riesce a fare meglio di Barbara d’Urso.