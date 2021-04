Trash Italiano torna sui social: dopo giorni è ricomparso il profilo d’intrattenimento e con un nuovo post ha spiegato cosa è successo

Il popolare account Instagram “Trash Italiano” da qualche giorno è scomparso dai social. In tanti si sono chiesti il motivo, e cosa fosse accaduto. Per chi non lo sapesse, si tratta di una famosa pagina Instagram che pubblica quotidianamente spezzoni di programma con le scene più significative e divertenti.

Nel mirino, spesso e volentieri, i vari reality e i suoi personaggi. Improvvisamente, però, l’account non è stato più accessibile, e non c’è stata una spiegazione a riguardo. Come ha riferito “Giornalettismo“, all’origine della chiusura della pagina c’era un problema con Mediaset, probabilmente di natura legale. Questo ha portato i tantissimi follower della pagina a preoccuparsi. A gestire “Trash Italiano” c’è il giovane Marco, talento dei social.

Trash Italiano si ferma: il motivo e il chiarimento

Nelle ultime ore, però, la pagina è tornata attiva pubblicando un messaggio molto eloquente: “Abbiamo preferito procedere in questo modo – si legge in quello che è un comunicato vero e proprio – Come avrete visto abbiamo disattivato per qualche giorno i nostri profili su Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok. Pur credendo di aver operato sempre in modo corretto, abbiamo scelto di procedere in questo modo per prudenza, dopo una diffida ricevuta da un primario player che ha contestato l’uso da parte nostra di alcuni estratti delle sue trasmissioni. Dopo esserci presi un po’ di tempo per valutare la situazione siamo sereni, e siamo certi di poter risolvere nei prossimi giorni ogni incomprensione o fraintendimento in relazione alla nostra attività”. Un chiarimento che è stato accolto con un sospiro di sollievo da parte delle centinaia di migliaia di utenti della pagina. A questo punto si attende che le attività possano riprendere, sperando che possano tornare anche gli estratti delle trasmissioni diventate oggetto di discussione.