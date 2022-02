Il cantante mascherato 2022, Milly Carlucci non si ferma: arrivano loro!

Il Cantante Mascherato è pronto stasera a fare il suo giro di boa e per la terza puntata Milly Carlucci ha chiamato nuovi ospiti

Entra nel vivo “Il Cantante Mascherato”. Lo show musicale condotto da Milly Carlucci sta registrando un ottimo successo in termini di ascolti, e con la puntata di stasera si appresta a fare il suo “giro di boa” e incamminarsi così verso la fase finale. L’attesa è per capire chi sarà la maschera vincitrice e soprattutto chi si nasconde dietro di essa. Intanto, la conduttrice ha chiamato nuovi ospiti per duettare con le maschere in gara. Questi gli accoppiamenti, partendo dalle maschere.

Nell’ordine saranno pronte a esibirsi Camaleonte, Drago, Lumaca, Medusa, Pastore Maremmano, Pesce Rosso, Pinguino, SoleLuna e Volpe. A duettare con loro ci sarà Arisa (che è anche giudice), Mietta (ex concorrente, che abbiamo visto anch’essa come Arisa a Ballando con le Stelle), e poi Cristina D’Avena e Fiordaliso, le due ex concorrenti di questa edizione che sono state eliminate nelle scorse puntate.

Il Cantante Mascherato, è la volta dei duetti

Pronto un divertente siparietto con l’immancabile Cristiano Malgiogio, che è convinto che sotto la maschera SoleLuna ci sia Massimo Lopez e proverà a convincere i giudici dopo la falsa telefonata della scorsa settimana. Un qualcosa di simile visto nell’edizione due anni fa, quando Milly Carlucci tentò di non far scoprire Albano dietro la maschera del Leone (ma lo avevano capito tutti) e chiamò Max Giusti e Adriano Pappalardo, oltre che lo stesso Albano.

Il suo intento, infatti, era di depistare gli indizi. Ma l’operazione non fu un grande successo, perché la voce del cantante pugliese era inconfondibile. Stasera vedremo il ritorno anche di Iva Zanicchi, che prenderà di nuovo il suo posto nella giuria dopo l’esperienza di successo a Sanremo.

Le maschere in gara

