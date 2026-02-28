Sapevate che lo chef Cannavacciuolo ha una moglie bellissima? La foto di coppia manda in estasi i fan

Lui è un fuoriclasse della cucina e un personaggio televisivo molto amato. Lei, invece, una manager di grande successo

Circa un mese fa ha compiuto 48 anni. Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più importanti d’Italia. E, negli ultimi anni, è diventato un personaggio televisivo tra i più amati. Ma sapete che ha una moglie bellissima? I due sono molto uniti. Ecco la foto che ha mandato in tilt il web.

Come detto, Antonino Cannavacciuolo, colpisce tutti. In tutti i sensi. Le sue celeberrime “pacche” sono diventate ormai un cult della televisione italiana. Questo perché lo chef di origini napoletane è, da anni, non solo uno dei fuoriclasse della cucina nostrana, ma anche un personaggio televisivo tra i più acclamati.

Chef di enorme successo, dicevamo. E’ proprio così. Nella sua carriera si è aggiudicato ben sette Stelle Michelin, il massimo riconoscimento che uno chef e un ristorante possono avere. Del resto, la sua Villa Crespi è uno dei ristoranti più esclusivi della Penisola.

La bellissima moglie di Antonino Cannavacciuolo

Negli anni, comunque, Antonino Cannavacciuolo è diventato una star non solo per le sue grandi capacità culinarie, ma anche per la sua simpatia in televisione. Lega il proprio nome e il proprio successo a programmi incentrati sul mondo della cucina, che, negli ultimi anni, hanno fatto incetta di ascolti. Due titoli su tutti: “MasterChef Italia”, di cui è giudice insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, e “Cucine da incubo”.

A conquistare tutti, ovviamente, la sua veracità. Antonino Cannavacciuolo non ha mai nascosto, anzi, ha esaltato, le proprie origini napoletane. Proprio del Napoli appena scudettato è grande tifoso.

Ebbene sì, per Antonino Cannavacciuolo le origini sono importanti, così come lo è la tradizione e la famiglia. Non deve sorprendere, dunque, che sia legatissimo a sua moglie che, peraltro, è anche una donna bellissima. Lei si chiama Cinzia Primatesta, i due sono sposati dal 1999 e insieme hanno avuto due figli.

Una donna bellissima, ma anche fondamentale nella vita e nella carriera di chef Cannavacciuolo, dato che insieme rileveranno il loro primo ristorante. Cinzia Primatesta, infatti, è una manager di successo già da prima di conoscere Antonino. Quindi, nei ristoranti, sicuramente l’estro culinario tocca a chef Cannavacciuolo, ma le doti organizzative e imprenditoriali sono frutto delle competenze di Cinzia.

Fondamentali l’uno per l’altra, come testimonia la foto che vi proponiamo oggi, pubblicata qualche tempo fa dal profilo ufficiale di Cannavacciuolo, che, infatti, raccoglie oltre 44mila like.