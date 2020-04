Le preoccupazioni per sulla Fase 2 italiana aumentano ogni giorno. Qualora si dovesse fallire a partire dal prossimo 4 maggior, il Premier Conte ha fatto sapere che le chiusure delle attività ci saranno nuovamente e saranno mirate per specifico settore. Ovviamente bisognerà capire come proseguirà l’ondata eventuale dei contagi ma sia chiaro che è una soluzione possibile e da tenere in considerazione.

