Ed il PSG diventa la favorita per la Champions?

Se mai il calcio dovesse riprendere, il PSG potrebbe diventare una seria candidata per la vittoria finale della Champions League 2019-20. Questo per via dello stop del campionato francese che non riprenderà per questa stagione e la volontà della squadra parigini di voler invece proseguire in proprio cammino in Europa. Senza una competizione come questa, la squadra di Tuchel potrebbe avere un bel vantaggio in termini di energie nei confronti delle rivali. Tutto questo se, e sottolineiamo se, si riprenderà.

