Sabato 17 Ottobre 2020 si è registrata una nuova puntata del talk show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’. Durante la puntata Valentina lascia lo studio con Germano

Valentina Autiero è uno dei volti più longevi del programma di Uomini e Donne. Il suo carattere forte ed autoritario ha spesso spaventato i cavalieri che la corteggiavano, non riuscendo mai nell’intento di trovare il vero amore.

Quest’anno però qualcosa è cambiato, e Valentina forse ha trovato la felicità con uno dei nuovi cavalieri del programma, Germano.

Uomini e Donne: Valentina Autiero esce dal programma con Germano

Sabato 17 Ottobre 2020 si è registrata una nuova puntata del programma e stando alle anticipazioni uscite sul web, pare che Valentina abbia finalmente trovato la felicità.

Da qualche settimana infatti stava conoscendo un nuovo cavaliere, Germano, arrivato nel programma da qualche puntata. I due evidentemente si sono piaciuti e molto, tanto che ieri, durante la registrazione, hanno comunicato alla padrona di casa di voler lasciare il programma per conoscersi fuori.

Sarà la volta buona per Valentina? Il web se lo augura e molti sono i messaggi di sostegno alla dama che si susseguono su Instagram.

Valentina per ora non può condividere con il suo pubblico quello che è successo ieri in puntata, per via di accordi con il programma, ma questa mattina ha pubblicato una storia che lascia intendere che qualcosa è cambiato nella sua vita: