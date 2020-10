Conte, le parole del Premier all’assemblea ANIA

Il premier Conte, a poche ore dalla diretta facebook, parla in occasione dell’assemblea dell’ANIA ( Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

Il Premier del Governo Giuseppe Conte, ancora segnato dalla fatica di ieri sera quando ha presentato il nuovo Dpcm, è ancora in diretta tv. Le sue parole, in occasione dell’assemblea dell’ANIA: “Non dobbiamo abbandonare la fiducia del futuro che rimane impresa indelebile per vincere questa sfida della ripartenza. E’ vero che la pandemia da covid-19 costituisca uno spartiacque, che segna nettamente un prima e un dopo, ma è ancor più vero che continuiamo ad affrontarla a testa alta. Non ci sottraiamo al compito di fare tesoro dei pur duri insegnamenti che ci stà impartendo. Innanzitutto il governo ha compreso la portata storica dello shock e ha lavorato con tenacia affinché anche l’Europa prendesse atto fino in fondo e cambiasse passo. Questo è avvenuto e quindi è la svolta importante che segna anche il futuro della vita dell’Unione Europea.”

Conte: “Evitata la trappola dialettica tra tutela salute e tutela dell’economia”

“In secondo luogo abbiamo evitato di cadere nella trappola della fase dialettica tra tutela della salute e tutela dell’economia. Come l’abbiamo compreso ieri nella fase più acuta della pandemia così dobbiamo tenerlo presente oggi al cospetto di una curva dei contagi in preoccupante risalita. Come noto abbiamo esteso una intensa rete di protezione non solo per assicurare una più adeguata e più efficiente risposta sanitaria ma anche per proteggere il nostro tessuto sociale in modo da attutire per quanto possibile le ripercussioni dell’improvvisa fase recessiva sulla capacità produttiva delle imprese. In questa prospettiva è mia premura tenere sempre vivo il dialogo con le associazioni di categoria come la vostra anche per crescere insieme gli orizzonti del domani”

Conte, aiuti alle imprese nella legge di bilancio

“Il Governo è ben consapevole del fatto che la programmazione di impresa prevede tempi lunghi e anche incertezze. Siamo pienamente coscienti che ancora necessario garantire un forte sostegno all’occupazione in questa fase che rimane ancora incerta. A tal proposito nel disegno di legge di bilancio che abbiamo varato in Consiglio dei Ministri sabato scorso, abbiamo preso misure come l’esenzione del versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese per le assunzioni di lavoratori con meno di 35 anni su tutto il territorio nazionale. E’ stato anche istituito un fondo di 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza del covid 19 e sono stati stanziati un miliardo e mezzo di euro a favore delle attività di internazionalizzazione delle imprese. Sono state inoltre prorogate le moratoria sui mutui l’accesso alle garanzie pubbliche fornite dal fondo di garanzia PMI e sostegno della patrimonializzazione delle piccole e medie imprese che sono il tessuto più produttivo della nostra nazione”