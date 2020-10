Covid-19, il bollettino del 22 ottobre: 136 morti e 15.079 nuovi contagi

Covid-19, l’appuntamento con il bollettino pomeridiano dei nuovi positivi di oggi 22 ottobre. Ancora in crescita i contagi con 170mila tamponi



Contagi di nuovo in aumento in Italia. Il bollettino di oggi fa registrare una nuova crescita della curva nel nostro Paese, sia per quanto riguarda i nuovi positivi che per morti e nuovi ricoveri.

Rispetto al bollettino del 21 ottobre oggi si registra un deciso balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 16.079 casi nelle ultime 24 ore e 136 morti. Ancora notevole iul numero dei tamponi, 170.392, come comunica il ministero della Salute. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.082, in lieve calo rispetto a ieri.

Covid-19, il bollettino di oggi 22 ottobre: morti e nuovi contagi

Tamponi: 170.392

Totale casi: 16.079

Dimessi/Guariti: 2082

Ricoverati: 637, di cui +66 in Terapia Intensiva

Morti: 136



Questo il dato complessivo regione per regione:

Lombardia: 138.729 (+4.125)

Piemonte: 49.668 (+1.550)

Campania: 32.025 (+1.541)

Lazio: 29.621 (+1.251)

Emilia-Romagna: 43.477 (+889)

Veneto: 39.590 (+1.325)

Toscana: 26.611 (+1.145)

Liguria: 20.581 (+690)

Sicilia: 14.586 (+796)

Puglia: 12.810 (+485)

Marche: 10.192 (+321)

P.A. Trento: 7.319 (+153)

Umbria: 5.860 (+407)

P.A. Bolzano: 5.549 (+247)

Calabria: 3.286 (+187)

Abruzzo: 7.091 (+306)

Friuli Venezia Giulia: 7.075 (+220)

Sardegna: 6.886 (+243)

Valle d’Aosta: 2.219 (+87)

Basilicata: 1.481 (+83)

Molise: 1.070 (+28)