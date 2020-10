Roberto Mancini nella bufera per una vignetta sul Covid-19

Roberto Mancini nella bufera: il ct azzurro pubblica su Instagram una vignetta sul Covid-19 e scatena le polemiche

In questi lunghi mesi il tema del Covid-19 è stato affrontato da molti personaggi pubblici con prese di posizione diverse. Ma l’ultima usicita di Roberto Mancini, ct azzurro della Nazionale di calcio potrebbe costargli caro.

Oggi Mancini sul suo profilo Instagram ha postato una vignetta che molti considerano negazionista: “Hai idea di come ti sei ammalato?”, chiede un’infermiera (o un medico). E il paziente allettato risponde: “Guardando i tg”. Nessun riferimento diretto al Coronavirus, ma il riferimento è chiaro.

In effetti non è nemmeno la prima volta che il ct azzurro dice la sua sull’argomento. Di recente aveva discusso, seppure a distanza, con il ministro della Salute Roberto Speranza che aveva sminuito il ruolo del calcio in Italia di fronte alla pandemia e alla volontà di far ripartrire le scuole.”A volte bisogna pensare prima, quando si parla. Lo sport è un diritto – aveva detto – come la scuola e il lavoro, non è una cosa che ci viene data così”.

Roberto Mancini sembra sposare le tesi negazionsite sul Covid, il web insorge

Appena il tempo di notare la vignetta che Roberto Mancini aveva condiviso e il web si è scatenato contro di lui. C’è chi gli chiede a cosa sia servito giocare una settimana fa a Bergamo, città tra le più colpite dalla pandemia, se poi la pensa così. E c’è anche chi ne chiede le dimissioni immediate. Qui un sunto dei tweet apparsi oggi.

Poi criticano Conte (il premier) perchè chiede a Ferragni e Fedez di sensibilizzare i ragazzi sull’uso delle mascherine. In un Paese dove il c.t. della nazionale di calcio, in un momento come questo, manda messaggi così. (E la #FIGC muta).#Mancini#dimissioni pic.twitter.com/YZwBw1eBOK — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 22, 2020

Dato il ruolo pubblico che ricopre, in un paese serio (quindi escludiamo il nostro) #Mancini sarebbe stato sollevato di peso dal suo incarico#FIGC #coronavirus #mancini — Marco Paleari (@marcopalears) October 22, 2020

Ma continuate pure a dire che ‘sta gente deve essere di esempio per i giovani e i più piccoli. Ai giocatori della Nazionale che spesso fanno campagne sociali per cose molto meno gravi di una pandemia va bene avere per allenatore un cretino negazionista? #Mancini pic.twitter.com/hF7677Ga6S — Cristina Correani (@Moonlightshad1) October 22, 2020

#Mancini dove aver visitato il cimitero di Bergamo non ha ancora capito che non si sono ammalati guardando il tg? — Mario Guglielmi (@MarioGuglielmi) October 22, 2020