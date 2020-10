La Champions in diretta su Amazon. I prezzi e come vederla

Dal prossimo anno Amazon trasmetterà alcune partite della Champions League in diretta. Ecco come fare per vederle e quanto costerà

Amazon investe pesantemente nel calcio. La società di Jeff Bezos, che già si era aggiudicata i diritti di alcuni match di Premier League, si è inserita nella trattativa per la Champions League.

Nel triennio 2021-2024 dunque la competizione calcistica europea più famosa al mondo non sarà in esclusiva per nessuna emittente, visto che il colosso americano non ha intenzione di “rivendere” i diritti acquisiti.

Se ne faranno una ragione Sky e Mediaset, ma anche i milioni di abbonati alle tv a pagamento che, così come successo per la Serie A, saranno costretti a comprare un doppio pacchetto per vedere tutte le partite europee della propria squadra del cuore.

Amazon trasmetterà la Champions: come fare e quanto costa abbonarsi

L’azienda di Bezos si è assicurata infatti le 16 partite più importanti del mercoledì europeo, più i diritti della Supercoppa Europea, per una cifra vicina agli 80 milioni di euro a stagione.

Anche se al momento non è stato messo in vendita alcun tipo di pacchetto speciale, da quanto trapela le partite di Champions League saranno inserite nell’abbonamento Amazon Prime.

Il servizio costa 36 euro l’anno e prevede già una serie di servizi inclusi, come ad esempio le consegne gratuite a domicilio e la visione di film e serie tv in esclusiva.

Non ci sarà quindi un sovrapprezzo per gli utenti, anche se la situazione potrebbe cambiare se il colosso dell’e-commerce dovesse aggiudicarsi anche altri match in diretta.

E’ intenzione di Amazon, infatti, provare a fare un’offerta anche per alcune partite della Serie A. In quel caso gli utenti italiani potrebbero trovare in vendita un nuovo tipo di abbonamento dedicato al calcio, oppure pagare un prezzo più alto per il Prime.