Coronavirus, tutti i farmaci più efficaci per trattare il Covid

In attesa del vaccino, i medici continuano a cercare soluzioni per combattere la pandemia. Ecco quali sono i farmaci efficaci contro il Covid

La pandemia da Coronavirus è sicuramente una delle più difficili da arginare a livello mondiale. In attesa del vaccino, atteso per fine anno, si cerca di combattere il virus con misure restrittive e in Italia è stato da poco emesso un nuovo DPCM.

Ma per gli sfortunati che sono stati contagiati o peggio, si trovano ricoverati in ospedale o in terapia intensiva, i medici devono intervenire sul momento.

Inizialmente sono stati utilizzati rimedi che venivano usati per curare l’Aids, ma successivamente almeno nel nostro Paese i dottori hanno preferito cambiare approccio.

Troppo invasiva la clorochina, i pazienti non riuscivano a sopportare bene il farmaco.

Farmaci Covid, cortisone ed eparina i più efficaci

Al momento, secondo quanto dichiarato dal direttore generale dell’Aifa Magrini, i farmaci più efficaci contro il Covid sono il cortisone e l’eparina.

Magrini ha affermato in diretta ad Agorà su Rai3: “Il cortisone rappresenta oggi uno dei cardini della terapia: uno studio inglese ha mostrato che riduce la mortalità. E l’eparina è diventato altro pilastro del trattamento”.

Lo stesso Magrini ha poi avanzato alcuni dubbi sugli altri tipi di terapia, come ad esempio quelle legate al plasma o al Remdesivir: “C’è stato un primo studio, pubblicato forse troppo presto, fatto negli Stati Uniti che indicava efficacia discreta. Il nuovo studio reso noto venerdì, ma non ancora pubblicato in rivista, come vogliamo che sia per vedere i dati, riduce le aspettative sulla riduzione della mortalità”.

Il Remdesivir approvato negli USA come trattamento Covid

Ad ogni modo il Remdesivir potrebbe essere efficace se combinato col cortisone. Intanto negli Stati Uniti è diventato il primo farmaco ufficialmente approvato dal Governo per il trattamento anti-Covid.

Lo hanno riportato poco fa l’agenzia Bloomberg e la Cnbc.