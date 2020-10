Gianni Alemanno: confermata la condanna a 6 anni per Mafia Capitale

By

Gianni Alemanno, in Appello è stata confermata la condanna a 6 anni in uno dei filoni del processo ‘Mafia Capitale’. “Sono sconcertato”

L’Appello non ha ribaltato la prima sentenza e Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, è stato nuovamente condannato a sei anni di reclusione. Il noto politico è coinvolto in uno dei filoni dell’inchiesta su quello che è stato definito ‘Mondo di mezzo’ con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito.

In realtà il procuratore generale Pietro Catalani aveva formulato una richiesta di una riduzione della condanna, portandola a 3 anni e sei mesi per il solo reato di corruzione. Ma la sentenza, contro la quale gli avvocati di Alemanno faranno ricorso, ha confermato il verdetto di primo grado.

L’accusa nel processo d’appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche confermando però in sostanza l’impianto delle accuse. Tra il 2012 e il 2014 Alemanno avrebbe ricevuto oltre 220mila euro da Franco Panzironi, ex amministratiore delegato di Ama per conto di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Sono i due principali imputati dell’inchiesta e in quel caso la corruzione sarebbe servita a compiere atti contrari al suo dovere d’ufficio.

L’accusa per l’ex sindaco di Roma è quella di aver fatto pressioni sugli organi di Ama per sbloccare alcuni crediti che erano vantati dalle aziende di Buzzi e Carminati. Infomato della sentenza, Alemanno ha proclamato acora una volta la sua innocenza con un lungo post su Facebook: “Sono sconcertato. Perché questa sentenza pur di condannarmi smentisce una decisione della Cassazione secondo cui i miei coimputati sono stati riconosciuti colpevoli di ‘traffico d’influenze’. A questo punto io sono un corrotto ma senza corruttore”. E ha preannunciato il ricorso in Cassazione.

Gianni Alemanno condannato anche in appello, molti sul web non perdonano l’ex sindaco di Roma

La notizia della conferma per la condanna a 6 anni inflitta a Gianni Alemanno in poco tempo ha fatto il giro del web. Abbiamo raccolto alcuni tweet di commento:

Mondo di Mezzo, per #Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione.

Avrebbe ricevuto, attraverso la sua Fondazione Nuova Italia, oltre 223 mila euro tra cene elettorali, finanziamenti alla sua associazione e denaro contante. Questi sono i “competenti” che vogliamo? pic.twitter.com/IKo89KKarN — Carla Ruocco (@carlaruocco1) October 23, 2020