Covid-19, il bollettino del 23 ottobre: 91 morti e 19.143 nuovi contagi

Covid-19, l’appuntamento con il bollettino pomeridiano dei nuovi positivi di oggi 23 ottobre. Ancora in crescita i contagi con 182 mila tamponi



Contagi di nuovo in aumento in Italia. Il bollettino di oggi fa registrare una nuova crescita della curva nel nostro Paese, sia per quanto riguarda i nuovi positivi che per morti e nuovi ricoveri.

Rispetto al bollettino del 22 ottobre oggi si registra un deciso balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 19.143 casi nelle ultime 24 ore e 91 morti. Ancora notevole il numero dei tamponi, 182.032, come comunica il ministero della Salute. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2352, in lieve calo rispetto a ieri.

Covid-19, il bollettino di oggi 23 ottobre: morti e nuovi contagi

Tamponi: 182.032

Totale casi: 19.143



Dimessi/Guariti: 2.352



Ricoverati: 855, di cui + 57 in Terapia Intensiva

Morti: 91



Questo il dato complessivo regione per regione:

Lombardia: +4.916 (143.645 casi totali )

Piemonte: +2.032 (51.700 casi totali )

Emilia-Romagna: +888 (44.365 casi totali)

Veneto: +1.550 (41.140 casi totali )

Campania: +2.280 (34.305 casi totali)

Lazio: +1.389 (31.010 casi totali)

Toscana: +1.290 (27.901 casi totali)

Liguria: +778 (21.359 casi totali)

Sicilia: +730 (15.316 casi totali)

Puglia: +590 (13.400 casi totali)

Marche: +453 (10.645 casi totali)

P.A. Trento: +207 (7.526 casi totali)

Abruzzo: + 234 (7.325 casi totali)

Friuli Venezia Giulia: +340 (7.415 casi totali)

Sardegna: +349 (7.235 casi totali)

Umbria: +447 (6.307 casi totali)

P.A. Bolzano: +269 (5.818 casi totali)

Calabria: + 159 (3.445 casi totali)

Valle d’Aosta: +97 (2.316 casi totali)

Basilicata: +89 (1.570 casi totali)

Molise: +56 (1.126 casi totali)