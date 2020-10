Assassin’s Creed, in arrivo la serie tv su Netflix. L’hype dei fans

By

Netflix e Ubisoft sono al lavoro per portare sulle nostre tv la serie dedicata ad Assassin’s Creed. I fans non stanno più nella pelle

Altra serie che si preannuncia spettacolare in arrivo su Netflix. Si tratta del progetto a cui la piattaforma di streaming più famosa al mondo sta lavorando per portare nelle nostre case la saga di Assassin’s Creed.

Il videogame è uno dei più longevi e apprezzati e, come per “The Witcher”, potrebbe avere un grande successo anche come serie televisiva a puntate.

In realtà la saga ha visto già un film dedicato al gioco, quando nel 2016 Michael Fassbender ha interpretato Callum Lynch/Aguilar de Nerha nella pellicola a cui hanno preso parte anche Marion Cotillard e Jeremy Irons.

“Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft, ci impegniamo a creare con cura un intrattenimento epico ed emozionante”, ha dichiarato il vicepresidente di Netflix Peter Friedlander.

Assassin’s Creed la serie: l’hype dei fans

Nel frattempo che la piattaforma porti avanti il progetto e ci regali una serie action di livello, i fans di Assassin’s Creed non vedono l’ora di mettere mano all’ultimo capolavoro della saga “A.C. Valhalla“, in arrivo su Playstation 5 e Xbox Serie X/S, e che promette di sfruttare al massimo la grafica next gen.

Oggi però i commenti degli utenti sono tutti dedicati alla notizia del giorno: il loro videogame preferito su Netflix.

Assassin’s Creed è uno dei miei giochi preferiti e sono curiosa di vedere cosa combineranno https://t.co/EKBHiyngPZ — (@poli_flo) October 27, 2020